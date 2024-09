वायरल होने के चक्कर में कुछ भी...ट्रेन की पटरी पर खड़े इंजन को बाइक से खींचने की कोशिश, भड़के लोग

Indian Railway Viral Video: रील के इस जमाने में आज वायरल होने के चक्कर में लोग कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं. सोशल मीडिया पर रोजाना ऐसे कई वीडियो आये दिन वायरल होते रहते हैं, जो कई बार हैरान करते हुए सोचने पर मजबूर कर देते हैं, तो कई बार हंसा-हंसाकर लोट पोट कर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक शख्स बाइक से अजीबोगरीब कारनामा करते नजर आ रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, शख्स बाइक से ट्रेन के इंजन को खींचने की कोशिश कर रहा है.

वीडियो हुआ वायरल तो यूजर्स ने लगा दी तगड़ी फटकार (Biker Shocking Viral Stunt Video)

वायरल हो रहा ये हैरान कर देने वाला वीडियो सहारनपुर का बताया जा रहा है, जिसमें शख्स की करामात देख लोगों ने माथा पकड़ लिया. जहां कुछ लोग इस वीडियो को देखने के बाद शख्स की खूब आलोचना कर रहे हैं. वहीं कुछ लोग सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वीडियो में शख्स बाइक से ट्रेन के इंजन को खींचने की कोशिश करता नजर आ रहा है. शख्स ने मजबूत तार से बाइक के पिछले हिस्से को रेलवे ट्रैक पर खड़े लोकोमोटिव से बांध रखा है और उसे खींचने की कोशिश कर रहा है. वीडियो देख चुके लोग कह रहे हैं कि, ऐसा करने से ना सिर्फ रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि गंभीर हादसा भी हो सकता है.

यहां देखें वीडियो

What's the need of such stupidity?

Pankaj from Saharanpur is trying to tow a locomotive with his bike, this isn't only a threat to railways property but also to his own life, if no action taken, he will continue to do so for like and views & will also inspire others.@RPF_INDIA… pic.twitter.com/edvxNoYUqz