आसमान छूते सोने के भाव, महंगाई के इस दौर में इस दुल्हन ने लिया ऐसा फैसला, देखता रह गया मायका-ससुराल

Gold Price Impact On Weddings: भारतीय शादियों में दुल्हन का गहनों से लदा होना एक 'स्टेटस सिंबल' माना जाता है, लेकिन इस दुल्हन ने अपनी शादी के हर फंक्शन में गहनों को पूरी तरह से 'बाय-बाय' कह दिया. उसने कोई भारी हार, कर्णफूल या मंगलसूत्र तक नहीं पहना था.

सादगी का नया चलन (New Trend of Minimalist Weddings)

उसने बस एक सुंदर सी मैरून साड़ी पहनी थी और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजा रखी थी. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि असली खूबसूरती तो दुल्हन के आत्मविश्वास और उसकी हंसी में दिखी. गहनों की चमक भी उसकी सादगी के सामने फीकी नजर आई.

क्यों हो रही है तारीफ? (Breaking the Gold Obsession)

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सोने के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं. अक्सर लोग शादी के दिखावे में कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं. इस दुल्हन ने दिखाया है कि बिना भारी भरकम ज्वेलरी के भी शादी को यादगार बनाया जा सकता है.

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नई पीढ़ी की सोच (rising gold prices wedding)

आजकल के कपल्स दिखावे के बजाय बचत और सादगी पर जोर दे रहे हैं. गहनों पर खर्च होने वाले लाखों रुपये वे अपने भविष्य को संवारने में लगाना बेहतर समझते हैं. यह तरीका अब कई लड़कियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई है. इस दुल्हन की सादगी ने साबित कर दिया है कि खुशियां गहनों के वजन में नहीं, बल्कि मन की शांति और अपनों के साथ में होती हैं.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)