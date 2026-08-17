पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बड़ा हादसा, होटल में लगी आग, 6 तीर्थयात्रियों की मौत

पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले में स्थित एक प्राइवेट होटल में भीषण आग लगने का मामला सामने आया है. इस हादसे में अभी तक 6 तीर्थयात्रियों की मौत की जानकारी सामने आई है. इसके अलावा, कई लोगों के घायल होने की भी खबरें हैं. हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. घायलों को रेस्क्यू कर रामपुरहाट सरकारी मेडिकल कॉलेज और अन्य अस्पताल में भर्ती कराया है.

आज यानी 17 अगस्त को सुबह करीब 4:30 बजे तारापीठ पुलिस स्टेशन के पास एक तालाब के किनारे स्थित 'बिदिशिनी' नाम के होटल के ग्राउंड फ्लोर पर लगी.

फायर डिपार्टमेंट के मुताबिक, तारापीठ थाना क्षेत्र में एक तालाब किनारे स्थित बिदिशिनी होटल के ग्राउंड फ्लोर में सुबह आग लगी. आग लगने के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है. घटना की जानकारी मिलने के बाद तारापीठ और रामपुरहाट पुलिस स्टेशनों की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है.

सोमवार को थी भारी भीड़...

तारापीठ में भारी भीड़ थी क्योंकि सोमवार को श्रावण का आखिरी सोमवार था, इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर-नगर में आते हैं. श्रद्धालु तारापीठ मंदिर जाते हैं, जहां मां तारा की पूजा होती है, जबकि भगवान शिव की पूजा चंद्रचूड़ के रूप में की जाती है.

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