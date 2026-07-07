अमेरिका में ऐसे होते हैं मिडिल क्लास घर, 1 एकड़ में फैला है पूरा आशियाना, प्राइज जानकर ठनक जाएगा माथा!

4 Crore Rupee House In USA: कल्पना कीजिए, अगर आप 4 करोड़ रुपये खर्च करें, तो भारत के दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में आपको क्या मिलेगा? शायद एक आलीशान 3 या 4 BHK फ्लैट, लेकिन, अमेरिका में बसी सोनल चौधरी का दावा है कि इतने ही पैसे में वहां 'मिडिल क्लास' लाइफस्टाइल के साथ एक एकड़ का विशाल बंगला मिल सकता है. सोनल ने 2023 में अमेरिका में अपना घर खरीदा और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. वीडियो में दिख रहा घर किसी महल से कम नहीं है. हरा-भरा बड़ा लॉन, मॉडर्न किचन और शांत इलाका देखकर भारतीयों का माथा ठनकना लाजमी है.

अमेरिकी मिडिल क्लास और भारतीय रईसी (American Middle-Class vs Indian Luxury)

सोनल के इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई अमेरिका में मिडिल क्लास के लिए ये सब सामान्य है? सच्चाई ये है कि अमेरिका के टेक्सास, ओहियो या फ्लोरिडा जैसे राज्यों में प्रॉपर्टी भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा किफायती और बड़ी है. वहां की होम लोन सुविधाएं और ब्याज दरें भी इसे आम आदमी की पहुंच में लाती हैं. भारत के शहरों में बढ़ते ट्रैफिक, प्रदूषण और छोटे घरों के मुकाबले, वहां एक एकड़ की जमीन पर घर होना किसी सपने जैसा लगता है.

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सपनों का आशियाना या केवल छलावा (cost of house in USA)

हालांकि, हर जगह ऐसा नहीं है. न्यूयॉर्क या कैलिफोर्निया जैसे महंगे शहरों में 4 करोड़ में छोटा घर ढूंढना भी मुश्किल है, लेकिन सोनल की कहानी ने उन लाखों भारतीयों के दिल में टीस पैदा कर दी है, जो कड़ी मेहनत के बाद भी अपने शहर में एक छोटा सा घर नहीं खरीद पाते. यह वीडियो सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि यह देश के रियल एस्टेट सिस्टम और जीवन स्तर के अंतर की एक खुली किताब है. लोग अब सोशल मीडिया पर सिस्टम की खामियों पर जमकर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं. सोनल चौधरी का यह वीडियो अमेरिका के 'सपनों के देश' वाली छवि को और पुख्ता कर रहा है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)