यहां जवान होते ही 'मर्द' बन जाती हैं महिलाएं! ना शादी का बंधन ना बच्चों की जिम्मेदारी

Weird Traditions Of The World: अल्बानिया की इन पहाड़ियों में एक ऐसी दुनिया है, जो आधुनिक समाज की सोच से बिल्कुल अलग है. यहां के कबीलों में एक परंपरा है, जिसे बुर्नेशा कहा जाता है. इस परंपरा के तहत महिला अपनी पहचान बदलकर पुरुष का रूप धारण कर लेती है. यह कोई फैशन या पसंद नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा के लिए लिया गया एक बड़ा फैसला होता है.

परंपरा के पीछे का कड़वा सच (gender roles in Albania)

यह परंपरा कनून नामक प्राचीन कानून से जुड़ी है. सदियों से यहां के पहाड़ी परिवारों में जब पुरुष वारिस नहीं होता था, तब परिवार का अस्तित्व खतरे में आ जाता था. ऐसी स्थिति में परिवार की बेटी मर्द बनने की शपथ लेती थी. वह परिवार की मुखिया बनती है और पुरुषों की तरह काम करती है. शपथ लेने के बाद उस महिला को समाज में पुरुष माना जाता है. वह संपत्ति रखती है और हर उस काम को कर सकती है जो वहां के पुरुष करते हैं.

बदले में देनी पड़ती है अपनी पूरी जिंदगी (Northern Albania customs)

इस पहचान के बदले उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ती है. बुर्नेशा बनने वाली महिला को जीवन भर कुंवारी रहने की कसम खानी होती है. वह न तो शादी कर सकती है और न ही बच्चे पैदा कर सकती है. यह एक ऐसा बंधन है, जिसे कोई तोड़ नहीं सकता. अगर कोई महिला कसम से पीछे हटती है, तो उसे सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ता है. यह समाज के बनाए वे नियम हैं, जो किसी की पूरी जिंदगी बदल देते हैं.

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समय के साथ बदलती दुनिया (women become men)

आज के दौर में यह प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है. अल्बानिया में अब शिक्षा और आधुनिक कानूनों ने महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है. नई पीढ़ी अब बुर्नेशा बनने के बजाय अपने तरीके से जीना पसंद करती है. जो कुछ बुर्नेशा अभी जीवित हैं, वे अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं. उनकी कहानी जेंडर रोल्स और समाज के लचीलेपन पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है. यह परंपरा आज के लिए एक इतिहास बन चुकी है. अल्बानिया की यह परंपरा दिखाती है कि, कैसे समाज और जरूरतें इंसान के जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)