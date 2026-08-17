विज्ञापन
विशेष लिंक

जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद गुजरात के पुलिसकर्मी ने दिया इस्तीफा, बोला- मोदी और RSS को दूंगा समर्थन

पिछले दिनों जंतर-मंतर पर हुए प्रोटेस्ट के बाद, 'सरकार-विरोधी नैरेटिव' के मुकाबले की इच्छा जताते हुए गुजरात के एक पुलिस कॉन्स्टेबल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया.

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन के बाद गुजरात के पुलिसकर्मी ने दिया इस्तीफा, बोला- मोदी और RSS को दूंगा समर्थन
पीएम मोदी के समर्थन की बात कहते हुए पुलिस कॉन्स्टेबल ने दिया इस्तीफा. (Photo: NDTV)
  • जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के बाद गुजरात के कॉन्स्टेबल रामगर मोहनगर गोसाई ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया.
  • गोसाई ने कहा कि अब जिंदगी RSS को समर्पित करेंगे और 2029 तक नंगे पैर रहेंगे.
  • उन्होंने इस्तीफे की वजह विपक्ष के विरोध-प्रदर्शन और सरकार-विरोधी नैरेटिव का जवाब देने की नैतिक इच्छा को बताया.
क्या यह इस्तीफा किसी बड़े राजनीतिक बदलाव की ओर इशारा करता है?
गांधीनगर:

नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के हालिया विरोध-प्रदर्शन के बाद गुजरात पुलिस के एक सर्विंग कॉन्स्टेबल ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. गांधीधाम के पूर्वी कच्छ में अडेशर पुलिस स्टेशन में तैनात रामगर मोहनगर गोसाई ने पुलिस अधीक्षक को अपना इस्तीफा औपचारिक रूप से सौंप दिया. उन्होंने जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शनों के दौरान सरकार-विरोधी नैरेटिव का मुकाबला करने की अपनी नैतिक इच्छा का हवाला देते हुए यह कदम उठाया है.

एक वीडियो मैसेज में नागरिकों को संबोधित करते हुए, कॉन्स्टेबल ने माना कि पुलिस विभाग में नौकरी हासिल करने के लिए उन्हें कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी. हालांकि, उन्होंने कहा कि हाल की सियासी घटनाओं ने उन्हें यह व्यक्तिगत त्याग करने के लिए मजबूर किया.

लोकसभा चुनाव तक का संकल्प...

रामगर मोहनगर गोसाई ने कहा, "मुझे यह सरकारी नौकरी बहुत मेहनत और लगन के बाद मिली थी." उन्होंने कहा कि 2029 के आम चुनावों तक नंगे पैर रहने का अभूतपूर्व संकल्प ले रहा हूं.

गोसाई ने अपने इस्तीफे के पीछे की असल वजह बताते हुए कहा, "विपक्ष के नेतृत्व में हुए विरोध-प्रदर्शन उनके करियर में आए इस बदलाव की अहम वजह थे." उन्होंने बताया कि जंतर-मंतर पर हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के हित में फैसले लिए, जिससे प्रेरित होकर मैंने सरकारी नौकरी के बजाय अपनी जिंदगी नागरिक और सामाजिक-राजनीतिक सक्रियता के लिए समर्पित करने का फैसला किया.

ये भी पढ़ें: क्‍या जंतर मंतर को विरोध प्रदर्शनों के लिए बंद कर दिया गया? द‍िल्‍ली पुल‍िस ने बताई सच्‍चाई

'जिंदगी RSS को समर्पित...'

गोसाई ने अपने वीडियो मैसेज में कहा, "देश में जंतर-मंतर पर हाल ही में हुए विरोध-प्रदर्शन और युवाओं के हित में मोदी साहब द्वारा लिए गए फैसलों को देखते हुए, मैं मोदी सरकार और संघ के समर्थन में पुलिस कॉन्स्टेबल के पद से इस्तीफा दे रहा हूं. अब मैं अपनी जिंदगी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समर्पित करना चाहता हूं, जो बिना किसी निजी स्वार्थ के राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित संगठन है."

ये भी पढ़ें: इंस्टाग्राम ने जंतर मंतर को दी आवाज, झारखंड आंदोलन में किया एल्गो वाला खेल? क्या कहता है NDTV का डेटा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gujarat, Jantar Mantar Protest, Police Constable, RSS, Narendra Modi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com