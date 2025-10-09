भारत में कैसे होती है एडल्ट मूवी की शूटिंग, इस एक्टर ने खोल दिया कच्चा चिट्ठा

भारत सरकार द्वारा अश्लील कंटेंट परोसने वाली 25 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेबसाइटों (जैसे उल्लू, बिग शॉट्स) पर बैन लगाने के बाद, देश में एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री को लेकर बहस तेज हो गई है. इसी बीच, एडल्ट फिल्म एक्टर शेक्सपियर त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में इस इंडस्ट्री के ऐसे गहरे राज खोले हैं, जो शायद ही आम दर्शकों को पता हों. उन्होंने बताया कि कैसे यह इंडस्ट्री काम करती है, कलाकारों को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और पर्दे के पीछे सब कुछ कितना प्रोफेशनल होता है.

'जजमेंट' और पैसों की ज़रूरत ने खींचा एडल्ट इंडस्ट्री की ओर

शेक्सपियर त्रिपाठी ने अपने एडल्ट इंडस्ट्री में आने की वजह पर खुलकर बात की. उन्होंने बताया कि उन्हें समाज में बहुत ज्यादा जज किया जाता है और विरोध का सामना करना पड़ता है. उन्होंने खुलासा किया कि इस इंडस्ट्री में आने से पहले उन्होंने एक क्रिकेटर के साथ ऐड फिल्म की थी और कई प्ले तथा शो में भी काम किया था. "मैं ऑडिशन देता रहता था लेकिन मुझे कहीं भी सफलता नहीं मिली. मुझे काम नहीं मिल रहा था. मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए मैंने एडल्ट इंडस्ट्री की तरफ रुख किया."

बॉलीवुड की तरह होता है एडल्ट फिल्मों का शूट

आम लोगों की धारणा के विपरीत, शेक्सपियर ने बताया कि एडल्ट फिल्मों की शूटिंग बेहद प्रोफेशनल तरीके से होती है. उन्होंने अपने पहले शूट का अनुभव साझा करते हुए कहा: "पहला शूट एक बहुत बड़े बंगले में हुआ था." "शूटिंग में मेकअप आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्पॉट बॉय सभी लोग होते हैं."

"यहां प्रोफेशनल स्क्रिप्ट्स होती हैं, पेपर्स होते हैं. सब कुछ प्रोफेशनल होता है. हम सबका एक अलग रूम होता है. जैसे एक बॉलीवुड फिल्म बनती है, वैसे ही ये फिल्में भी बनती हैं." उन्होंने बताया कि एक्ट्रेस के साथ हमेशा एक स्पॉट बॉय होता है, जो उनकी देखभाल करता है.

'जबरदस्ती' और प्रॉस्टिट्यूशन की बात को नकारा

एडल्ट फिल्मों में काम करने वाली लड़कियों की मजबूरी को लेकर कई तरह के मिथक हैं. इस पर शेक्सपियर त्रिपाठी ने एक चौंकाने वाला दावा किया: "एडल्ट इंडस्ट्री में जो भी एक्ट्रेस दिखाई देती हैं, वो सब अपनी मर्जी से आती हैं. इस इंडस्ट्री में जबरदस्ती या प्रॉस्टिट्यूशन जैसी कोई चीज नहीं होती."

उन्होंने बताया कि अभिनेत्रियों को काम पर लेने से पहले एक फॉर्म फिलअप होता है, जिसमें उनका आधार कार्ड भी लिया जाता है. शेक्सपियर ने यह भी बताया कि इस इंडस्ट्री में कई ऐसी लड़कियां भी हैं, जो पहले मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में जा चुकी हैं, और कई टीवी एक्ट्रेस भी एडल्ट कंटेंट में काम कर रही हैं. उन्होंने खुलासा किया कि लड़के-लड़कियां खुद उनसे काम मांगने आते हैं और यहां तक कि उन्हें प्राइवेट फोटोज भी भेजते हैं.

यह इंटरव्यू एडल्ट कंटेंट इंडस्ट्री के उन पहलुओं को सामने लाता है, जो अक्सर परदे के पीछे ही रह जाते हैं, एक ऐसी दुनिया जहां असफलता, पैसे की जरूरत और अपनी मर्जी से लोग कदम रखते हैं.