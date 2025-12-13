इंसानियत अभी जिंदा है... 2025 के वो 5 Viral वीडियो, जिसे देख आप भी यही कहेंगे

5 viral videos from 2025: 2025 भले ही तकनीक और तेज़ रफ्तार की दुनिया का साल रहा हो, लेकिन सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा तारीफ बटोरी उन लोगों ने, जिन्होंने बिना किसी दिखावे के छोटे-छोटे और अच्छे काम किए. कभी बस में सीट छोड़ना, कभी भूखे यात्री को खाना खिलाना, तो कभी एक सच्चा ‘सॉरी'- ऐसे ही पलों ने इंटरनेट का दिल जीत लिया. आइए जानते हैं 2025 के वो 5 किस्से, जो साबित करते हैं कि छोटी इंसानियत भी बड़ी खुशियां दे सकती है.

बुज़ुर्ग के लिए बस की सीट छोड़ने वाली यात्री

अप्रैल में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें एक महिला ने भीड़ भरी बस में एक बुज़ुर्ग शख्स को अपनी सीट दे दी. बुज़ुर्ग ने मुस्कुराकर धन्यवाद कहा और बातचीत के दौरान बताया कि वह चार दिनों से किसी से बात नहीं कर पाए थे. यह सुनकर महिला अंदर तक भावुक हो गई. यह कहानी पढ़कर लोगों ने कहा कि कभी-कभी किसी की बात सुन लेना भी सबसे बड़ा सहारा बन जाता है.

भूखी यात्री के लिए कैब ड्राइवर ने खरीदा खाना

कंटेंट क्रिएटर योगिता राठौर ने नवंबर में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि एक लंबे शूट के बाद वह बेहद थकी हुई थीं और दिनभर कुछ खाया नहीं था. कैब ड्राइवर ने उनकी बात सुन ली और रास्ते में रुककर उनके लिए सैंडविच ले आया. ड्राइवर ने कहा, कि अगर उसकी बहन भूखी होती, तो वह भी ऐसा ही करता. यह पल सोशल मीडिया पर लोगों को भावुक कर गया.

गहनों की दुकान में 93 साल के बुज़ुर्ग का प्यार

जून में महाराष्ट्र के एक गहनों की दुकान से सामने आया वीडियो वायरल हो गया. 93 वर्षीय बुज़ुर्ग अपनी पत्नी के लिए मंगलसूत्र खरीदने पहुंचे थे. उनकी भावना से प्रभावित होकर दुकानदार ने उनसे सिर्फ 20 रुपये प्रतीक स्वरूप लेकर मंगलसूत्र दे दिया. लोगों ने इसे सच्चे प्यार और सम्मान की मिसाल बताया.

डिलीवरी एजेंट का एक ‘सॉरी'

सितंबर में एक महिला ने बताया कि देर रात खाना डिलीवर करने आए एजेंट ने गलती के लिए माफी मांगी. उसकी सच्ची माफी ने महिला की सारी नाराज़गी पलभर में खत्म कर दी. यह पोस्ट वायरल हो गई और लोगों ने कहा कि माफी मांगने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है.

सिक्किम के बच्चे की मिठास भरी मेहमाननवाजी

2025 की शुरुआत में सिक्किम के एक छोटे से गांव का वीडियो वायरल हुआ. एक बच्चा पर्यटकों से बात करता है और बिना किसी दिखावे के उन्हें मिठाई देने दौड़ जाता है. उसकी मासूमियत ने लोगों का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर कहा गया कि इस बच्चे से हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए.

2025 के ये वायरल पल याद दिलाते हैं कि इंसानियत किसी बड़े मंच की मोहताज नहीं होती. छोटे-छोटे अच्छे काम, सही समय पर किया गया व्यवहार और सच्ची भावना, यही वो चीज़ें हैं जो दिलों को जोड़ती हैं और दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाती हैं.

