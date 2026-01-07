विज्ञापन

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने बदला बॉक्स ऑफिस का इतिहास, बनी अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म

रणवीर सिंह की स्पाई-एक्शन ड्रामा ‘धुरंधर’ ने भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है.

नई दिल्ली:

रणवीर सिंह की स्पाई-एक्शन ड्रामा ‘धुरंधर' ने भारतीय सिनेमा के बॉक्स ऑफिस इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है. निर्देशक आदित्य धर की इस फिल्म ने न सिर्फ पुराने रिकॉर्ड तोड़े हैं, बल्कि यह भी साबित कर दिया है कि एक सिंगल लैंग्वेज हिंदी रिलीज़ वैश्विक स्तर पर कितना बड़ा कमाल कर सकती है.

1240 करोड़ की ऐतिहासिक कमाई

5 दिसंबर 2025 को रिलीज़ हुई ‘धुरंधर' अब तक दुनिया भर में 1240 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. भारत में फिल्म का नेट कलेक्शन 831.40 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जबकि ग्रॉस कलेक्शन 981.58 करोड़ रुपये दर्ज किया गया है. ओवरसीज़ मार्केट से फिल्म ने 272.25 करोड़ रुपये का बिज़नेस किया है.

33 दिनों में ‘पुष्पा 2' को पछाड़ा

‘धुरंधर' ने महज 33 दिनों में अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2' (हिंदी वर्ज़न) को पीछे छोड़ते हुए खुद को अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म के रूप में स्थापित कर दिया. खास बात यह है कि फिल्म ने यह उपलब्धि बिना किसी मल्टी-लैंग्वेज रिलीज़ के हासिल की.

सिर्फ हिंदी में, फिर भी 1000 करोड़ क्लब

यह पहली बार हुआ है जब कोई नॉन-मल्टी-लैंग्वेज हिंदी फिल्म 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की वर्ल्डवाइड कमाई करने में सफल रही है. इससे पहले ‘जवान', ‘पठान' और ‘KGF: चैप्टर 2' जैसी फिल्मों ने यह आंकड़ा कई भाषाओं में रिलीज़ होकर छुआ था.

ट्रेड एनालिस्ट यूसुफ़ शेख की राय

ट्रेड एनालिस्ट यूसुफ़ शेख का कहना है कि ‘धुरंधर' की सफलता अभूतपूर्व है. यूसुफ़ शेख कहते हैं,“‘धुरंधर' ने जो हासिल किया है, वह भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ है. एक सिर्फ हिंदी भाषा में बनी फिल्म का मल्टी-लैंग्वेज ब्लॉकबस्टर्स को पीछे छोड़ देना यह साबित करता है कि दमदार कंटेंट और स्टार पावर आज भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींच सकते हैं. 1240 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड कमाई अपने आप में एक रिकॉर्ड है. यह पहली बार हुआ है कि किसी नॉन-मल्टी-लैंग्वेज हिंदी फिल्म ने 1000 करोड़ क्लब में एंट्री की हो. ‘जवान' और ‘KGF: चैप्टर 2' जैसी फिल्मों ने यह मुकाम कई भाषाओं में रिलीज़ होकर हासिल किया था. अब जब ‘धुरंधर 2' को पांच भाषाओं में रिलीज़ करने की योजना है, तो इस फ्रेंचाइज़ी से ग्लोबल लेवल पर और भी बड़े रिकॉर्ड्स की उम्मीद की जा सकती है.”

रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक कई अहम पड़ाव पार किए—
    •    16 दिनों में 500 करोड़ नेट
    •    डे 16 पर ही ‘गदर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ा
    •    26वें दिन 700 करोड़ क्लब में एंट्री
    •    30वें दिन 800 करोड़ नेट, जो किसी भी हिंदी फिल्म के लिए पहली बार हुआ

7 जनवरी को फिल्म ने अकेले 5.70 करोड़ रुपये की कमाई की, जिससे इसका इंडिया नेट कलेक्शन 831.40 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.

मिडिल ईस्ट में रिलीज़ न होने का असर

इतनी बड़ी सफलता के बावजूद ‘धुरंधर' को मिडिल ईस्ट मार्केट में रिलीज़ नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मेकर्स को करीब 10 मिलियन डॉलर के संभावित नुकसान का सामना करना पड़ा. इसके बावजूद फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन इस स्तर तक पहुंचना इसे और भी खास बनाता है.

दमदार स्टारकास्ट और आगे की तैयारी

‘धुरंधर' में रणवीर सिंह के साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल अहम भूमिकाओं में नजर आए. फिल्म की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसके सीक्वल ‘धुरंधर 2' का ऐलान पहले ही हो चुका है.
‘धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम—पांच भाषाओं में रिलीज़ होगी.

हिंदी सिनेमा के लिए नया बेंचमार्क

‘धुरंधर' ने यह साफ कर दिया है कि एक मजबूत कहानी, प्रभावशाली निर्देशन और स्टार अपील के दम पर एक हिंदी फिल्म न सिर्फ घरेलू बल्कि वैश्विक बॉक्स ऑफिस पर भी नया मानक स्थापित कर सकती है.
रिकॉर्ड टूट चुके हैं और अब सबकी निगाहें ‘धुरंधर 2' पर टिकी हैं.


 

