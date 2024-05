अगर बाज सी तेज़ हैं आपकी नज़रें, तो गिनकर बताइए इस वीडियो में कितने हाथी हैं?

शेल्ड्रिक वाइल्डलाइफ ट्रस्ट (Sheldrick Wildlife Trust), जो अनाथ शिशु हाथियों के बचाव, पुनर्वास और रिहाई के लिए जाना जाता है, हाल ही में एक दिलचस्प ब्रेन टीज़र के साथ अपने फॉलोअर्स को चुनौती दी है. ट्रस्ट ने पहेली प्रेमियों से एक वीडियो में हाथियों की संख्या गिनने के लिए कहा, जिसे उन्होंने ऑनलाइन साझा किया था. क्या आपको लगता है कि आप उनको गिन सकते हैं?

एक्स पर शेल्ड्रिक वाइल्डलाइफ ट्रस्ट लिखा, "रविवार क्रॉसवर्ड के बजाय, हमारे ब्रेन टीज़र का आनंद लें: आप कितने हाथी गिन सकते हैं?" उन्होंने आगे कहा, “हम उन क्षेत्रों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करते हैं जहां अनाथ हाथी जंगली और स्वतंत्र रूप से घूमेंगे और इसके साथ ही वन्य जीवन के अनूठे दृश्य और ध्वनियां भी.”

एक मिनट से अधिक लंबे इस वीडियो में हाथियों के झुंड को घास चरते हुए दिखाया गया है. क्या आप वीडियो ख़त्म होने से पहले सभी हाथियों की गिनती कर सकते हैं? आपका समय अब ​​शुरू होता है...

Instead of the Sunday crossword, enjoy our brain teaser: How many elephants can you count?



