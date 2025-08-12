इस तस्वीर में आपको कितने त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? 99% लोगों ने दिया गलत जवाब, क्या आप भी करेंगे ट्राई

Brain Teaser: दिमागी पहेलियां लंबे समय से दिमाग को तेज़ रखने के एक मज़ेदार और असरदार तरीके के रूप में पसंद की जाती रही हैं. ये लोगों को लीक से हटकर सोचने के लिए प्रेरित करती हैं. अब, फ़ेसबुक पर एक नई पहेली ऐसा ही कर रही है, जो यूज़र्स को मनोरंजन के साथ-साथ हैरान भी कर रही है.

फेसबुक यूजर Arshdeep Soni द्वारा शेयर की गई इस चुनौती में एक आयताकार चित्र दिखाया गया है जो ऊर्ध्वाधर खंडों में विभाजित है और जिसमें ऊपर बाईं ओर से नीचे दाईं ओर एक विकर्ण रेखा है. पहली नज़र में, यह आसान लगता है. लेकिन, असली काम इतना आसान नहीं है: आरेख में हर संभव त्रिभुज को गिनना. इसका मतलब है कि न केवल प्रत्येक खंड में दिखाई देने वाली छोटी आकृतियों को, बल्कि कई खंडों को मिलाकर बने बड़े त्रिभुजों को और पूरे विकर्ण से बने सबसे बड़े त्रिभुज को भी गिनना.

इसकी रोचकता को और बढ़ाते हुए, चित्र पर एक टेक्स्ट है जो एक साधारण सा प्रश्न पूछ रहा है: "कितने त्रिभुज?" इस पोस्ट ने फ़ेसबुक यूज़र्स का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींचा और सैकड़ों कमेंट्स आ गए. एक यूज़र ने दावा किया, "त्रिभुज के तीन कोने होते हैं, इसलिए इसका मान 10 है." एक ने कहा, "यह सिर्फ़ 3 है क्योंकि 4 भुजाएं त्रिभुज नहीं हैं, इसलिए मेरा जवाब 3 है."

एक यूजर ने लिखा, "दो छोटे, दो बड़े! अरे नहीं, मैं उलझ रहा हूं." एक अन्य ने इसे अलग तरीके से समझाते हुए कहा, "दो: एक ऊपर बाईं ओर और एक नीचे दाईं ओर." एक आत्मविश्वास से भरे यूजर ने मज़ाक में कहा, "मुझे सभी दिख रहे हैं. इसमें कोई गलती नहीं हो सकती," जबकि बाकी ने समझाया, "ये दो त्रिभुज हैं. एक में ये चार में विभाजित हैं."

सैकड़ों कमेंट्स के बावजूद, कोई भी सटीक गिनती पर सहमत नहीं दिखता. शायद असली सवाल यह है कि आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं?

