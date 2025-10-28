बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती… फिर भी पत्नी को रानी की तरह रखता है शख्स, देखकर समझ जाएंगे, प्यार क्या होता है?

जब शादी के लिए लड़का देखने जाते हैं तो, लड़की वाले लड़के का काम और उसके घरवालों का व्यवहार देखते हैं. और जब लड़के वाले लड़की को देखने जाते हैं, तब वो यह देखते हैं कि क्या लड़की का बाप उनके मुताबिक शादी कर पाएगा?, क्या शादी में मोटा दहेज दे पाएगा?. कई लड़कियों के रिश्ते दहेज के चक्कर में नहीं हो पाते हैं, तो कई बार लड़के खुद लड़की में नुक्स निकाल देते हैं. चलो मोटा दहेज देकर बाप अपनी बेटी को ब्याह भी देता है तो, भी इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है कि उसकी बेटी ससुराल में खुश रहेगी भी या नहीं. खैर, लड़कियों में नुक्स निकालने वाले वो लड़के जरा इस कहानी पर गौर करें, जो आपको इंसान बनाने का काम करेगी. एक शख्स जिसने एक ऐसी लड़की से शादी की है, जो ना तो बोल सकती है, ना ही सुन सकती है, जी हां, सही सोचा आपने गूंगी-बहरी लड़की.



दुनिया का सबसे खुशहाल जोड़ा

लेकिन क्या गूंगी-बहरी लड़की के अरमान नहीं होते? खैर छोड़िए आपको आगे की कहानी बताते हैं. यह कोई लव-मैरिज नहीं है, बल्कि अरैंज मैरिज है और लड़के ने घरवालों के कहने पर ऐसी महिला से शादी रचाई है, जो उसे ना तो सुन सकती है और ना ही उससे प्यार की मीठी-मीठी बात कर सकती है, लेकिन वो अपने पति की दिल की बातों को महसूस जरूर कर सकती है, उसके दर्द को समझ सकती है और उसकी जरूरत को समझकर उसे पूरा कर सकती है. इस वायरल वीडियो में आप देखेंगे कि दुनिया का यह सबसे खुशनसीब शादीशुदा जोड़ा एक बच्चे का पेरेंट्स भी है. शख्स ने अपने बच्चे को गोद में लिया हुआ और उसकी पत्नी उसके बगल में खड़ी है. इस खूबसूरत जोड़े की कहानी बताती है कि एक लड़की को ऐसा पार्टनर चाहिए, जो उसे दिल और दिमाग दोनों तरह से समझ सके.

देखें Video:

This man married a woman who can't speak or hear in an arranged marriage setup.



They are happy together as a family.



But girls can't even marry a guy who earns less than them or is unemployed.



This is why men are brave.



Respect to this man.



pic.twitter.com/nmmJFfdpHQ — ︎ ︎venom (@venom1s) October 27, 2025

डॉक्टर ने भी लड़कों को सुनाई खरी-खरी

इस वीडियो के कैप्शन में दो तरह की बातें लिखी हैं. पहली बात में यह लिखा है, 'एक पुरुष एक गूंगी-बहरी लड़की से शादी कर सकता है और वो भी अरैंज मैरिज, लेकिन एक लड़की शादी के लिए एक योग्य और कमाऊ लड़का ही चाहती है, अगर कोई लड़की इस लड़के की जगह होती तो, वह कभी शादी नहीं करती, इसलिए पुरुष बहादुर है और इसलिए मर्द जात सम्मान के हकदार है'. इस वीडियो में डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, 'आजकल के लड़के अपनी शक्ल देखने से पहले लड़कियों में नुक्स निकालते हैं, जरा इस कपल को देखिए और कुछ सीखिए कि प्यार क्या होता है'. अब इस असल कहानी पर लोगों के लिए क्या रिएक्शन चलिए जानते हैं.



जनता ने जोड़े पर क्या कहा?

इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'रिश्ते में मजबूती तभी संभव हो सकती है, जब दोनों ही दयालु, धैर्यवान और मैच्योर हो, भले ही वो गरीब ही क्यों ना हो'. दूसरा लिखता है, 'इनकी कहानी उस लड़की और लड़के के मुंह पर तमाचा है, जो कपड़ों की तरह बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बदलते हैं'. हालांकि, इस वीडियो को कुछ लोगों ने मजाकिया तौर पर भी लिया है. एक ने लिखा है, 'यह कितना खुशनसीब पति है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी पत्नी ना तो बोले ना ही सुने, नो चिकचिक'. इस जोड़े की कहानी पर आपका क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं ?

