पाकिस्तान में 6 सगे भाई-बहनों को आपस में ही क्यों करनी पड़ी शादी? वजह सुनकर चौंक जाएंगे

Pakistan Unique Marriage: शादी को लेकर दुनिया के हर देश में अपनी-अपनी परंपराएं और मान्यताएं होती हैं. कहीं एक महिला कई पुरुषों से विवाह करती है, तो कहीं दूल्हे की विदाई होती है, न कि दुल्हन की. वहीं, कुछ देशों में चचेरे या ममेरे भाई-बहनों के बीच विवाह आम बात है. इसी कड़ी में पाकिस्तान से आई एक खबर ने सोशल मीडिया पर सभी को चौंका दिया है.



6 सगे भाई-बहनों ने आपस में किया निकाह



हाल ही में पाकिस्तान से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि वहां गरीबी, महंगाई और भुखमरी से बचने के लिए छह सगे भाई-बहनों ने आपस में ही निकाह कर लिया. यह शादी बेहद सादगी से कुछ मेहमानों की मौजूदगी में हुई.



बड़े भाई ने बताई अनोखी वजह



जब शादी के बाद सबसे बड़े भाई से पूछा गया कि ऐसा करने की क्या वजह थी, तो उसने बताया ,“हम सभी भाइयों ने तय किया था कि हम एक ही दिन शादी करेंगे, ताकि खर्च कम हो और एकजुटता बनी रहे.” वहीं, बड़े भाई की पत्नी ने कहा कि यह उनकी पसंद की शादी थी और उन्होंने इसे अपनी मर्जी से किया है.

देखें Video:



सोशल मीडिया पर मचा हंगामा



यह वीडियो इंटरनेट पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं. कुछ लोग इस शादी को “अनोखा निर्णय” बता रहे हैं, जबकि कुछ ने इसे सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से विवादित बताया है.

