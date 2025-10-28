विज्ञापन
विशेष लिंक

कोरोना काल में बिजनेस ठप, 2 करोड़ का हुआ घाटा, अब कर रहा ये काम, वायरल Video देख पसीज उठेगा दिल

इस वीडियो को शेयर कर इसके कैप्शन में लिखा है, 'संघर्ष कीजिए.,लड़िए परिस्थितियों से..... सफलता आज नहीं तो कल.. कल नहीं तो परसो... आपके कदम जरूर चूमेगी.

Read Time: 3 mins
Share
कोरोना काल में बिजनेस ठप, 2 करोड़ का हुआ घाटा, अब कर रहा ये काम, वायरल Video देख पसीज उठेगा दिल
कोरोना काल में बिजनेस ठप, लेकिन फिर भी है हिम्मत, कर रहे ये काम

'नेवर गिव अप'.. .यह लाइन तो आपने नामी-गिरामी हस्तियों और मोटिवेशनल स्पीकर के मुंह से जरूर सुनी होगी. इसका मतलब होता है, लाइफ में कितना ही डाउनफॉल ही क्यों ना आ जाए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. इस पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के कवि पिता ने भी लिखा था, 'लहरों से डरकर नौकाएं पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती'. एक ऐसी ही कहानी हम आपको बताने जा रहे है, जो आप में और हममें से एक उस शख्स की है, जिसने कोविड 19 के दौरान अपना करोड़ों का बिजनेस अपनी आंखों के सामने डूबता देखा था और आज वह कर्मचारी की तरह एक कंपनी में काम कर रहा है. यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद हमारे और आपके अंदर कुछ करने का जज्बा जरूर जागेगा.

घाटे ने कर दिया बिजनेस बर्बाद 

मेट्रो के अंदर से आए इस वीडियो को साइबर हंट्स नामक एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है. इसमें मेहंदी रंग की शर्ट पहने और कंधे पर बैग डाले एक शख्स अपनी डाउनफॉल की कहानी हंसता हुआ बता रहा है, हालांकि उसकी आंखों में वो जख्म दिख रहा है, जो उसे कोरोना काल में मिला था. इस शख्स से जब पूछा जाता है, 'आप करते क्या हो? तो इस पर यह शख्स हंसते हुए कहता है, 'फाइव स्टार होटल में एडमिन की जॉब. कहां पर है ये? शख्स ने बताया, 'दुबई इंटरनेट सिटी. आप बात रहे थे कि आपका कोई बिजनेस भी था? तो शख्स ने बताया, 'हां इंडिया में बिल्डिंग मटेरियल का बिजनेस था और कोविड 19 के दौरान ठप्प हो गया और मुझे 2 करोड़ रुपये का घाटा हुआ'. यह सब बातें बताते हुए शख्स के चेहरे पर खुशीं और आंखों में दुख नजर आ रहा था. आखिर में शख्स ने कहा, 'लाइफ ऐसे ही चलती है, लेकिन काम कभी नहीं रुकना चाहिए.

देखें Video:
 

लोगों ने बांधा हौसला

इस वीडियो को शेयर कर इसके कैप्शन में लिखा है, 'संघर्ष कीजिए.,लड़िए परिस्थितियों से..... सफलता आज नहीं तो कल.. कल नहीं तो परसो... आपके कदम जरूर चूमेगी. असफलताओं से और दुख से मत घबराइए... यह जीवन का अभिन्न अंग हैं'. इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'सरकार को व्यापारियों के लिए भी कोई स्कीम निकालनी चाहिए जिससे जिनको लॉस होता है, उनको कुछ मदद मिल सके ,किसान की जब फसल खराब होती है, तो उनको भी कुछ मदद मिलती है, पर जब व्यापारियों को लॉस होता है, तो कोई मदद नहीं है इनके लिए'. दूसरा लिखता है, 'भाई मैंने भी ब्याज सहित 1.5 करोड़ का नुकसान करके, पैसा रिटर्न करके , वापस जीरो से चालू किया है. इस वीडियो पर कई लोग भावुक कमेंट्स भी पोस्ट कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: ऐसी शादी न देखी न सुनी! पाकिस्तान में 6 सगे भाई-बहनों ने आपस में ही कर ली शादी, वजह हैरान कर देगी

भारत का वो गांव जिसे कहा जाता है ‘Land Rovers की धरती', जानिए क्यों हर घर में है पुरानी लैंड रोवर?

भारतीय ट्रेन में चढ़े विदेशी, भीड़ देख Video बनाने लगी महिला, कही ऐसी-ऐसी बातें, इंडिया के लोगों को आएगी शर्म

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral Story, Inspiring Story, Success Story
Get App for Better Experience
Install Now