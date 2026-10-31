पढ़ाई छोड़कर 114 रुपये की दिहाड़ी करने वाली झोउ कुनफेई कैसे बनीं चीन की सबसे अमीर महिला?

Trending: स्कूल की पढ़ाई बीच में छोड़कर, एक वॉच ग्लास फैक्ट्री में 114 रुपये दिन की दिहाड़ी करने वाली महिला, आज चीन में सबसे अमीर है. उनका नाम झोउ कुनफेई है, जो 56 साल की हैं. आज के समय उनके पास कुल 1.81 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है. उनके बढ़ते रुतबे की झलक 14 मई को तब देखने को मिली थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा दिए गए स्टेट डिनर में उन्हें एप्पल के टिम कुक और टेस्ला के एलन मस्क के बीच बैठाया गया था.

कैसे बनीं करोड़ों की संपत्ति की मालकिन

इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, 1970 में हुनान प्रांत में जन्मीं झोउ ने 23 साल की उम्र में अपना खुद का ग्लास प्रोसेसिंग वर्कशॉप खोला था. तब उन्होंने स्क्रीन-प्रिंटिंग व कर्व्ड-ग्लास बनाने की तकनीकें खुद सीखीं. आगे चलकर उन्होंने 'लेंस टेक्नोलॉजी' की नींव रखी. 2007 में जब एप्पल का पहला आईफोन आया, तो झोउ की कंपनी ही उसके ग्लास कवर की मुख्य सप्लायर थी. 2011 से 2014 के बीच कंपनी की लगभग आधी कमाई अकेले एप्पल से आ रही थी.

साल 2015 में पहली बार बनीं चीन की सबसे अमीर महिला

मार्च 2015 में शेनझेन शेयर बाजार में कंपनी के लिस्ट होते ही झोउ पहली बार चीन की सबसे अमीर महिला बनी थीं. हालांकि, 2018 में अमेरिका-चीन ट्रेड वॉर और एप्पल की घटती सेल्स की वजह से कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट आई और उन्हें नुकसान उठाना पड़ा.

इसके बाद उन्होंने अपना दायरा बढ़ाते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल, एआई हार्डवेयर और रोबोटिक्स में कदम रखा. जुलाई 2025 में कंपनी ने विस्तार के लिए हांगकांग में दूसरी लिस्टिंग कराई, हालांकि कंपनी का बिजनेस अभी भी बाजार की डिमांड और करेंसी के उतार-चढ़ाव पर काफी निर्भर करता है. अपने इसी विजन को लेकर 2026 के 'पुजियांग इनोवेशन फोरम' में झोउ ने कहा था कि एआई के दौर में कंपनियों को सिर्फ कंप्यूटिंग पावर पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम में लगातार इनोवेशन करने पर फोकस करना होगा.

हुरुन लिस्ट 2026 में आया नाम

28 अक्टूबर को जारी हुई हुरुन रिचेस्ट विमेन इन चाइना 2026 लिस्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में झोउ की संपत्ति 15% बढ़ी है, जिससे उन्होंने 1.76 लाख करोड़ रुपये की मालकिन झोंग हुइजुआन को पीछे छोड़ दिया.

हुरुन 1999 से यह लिस्ट निकाल रहा है, जो मुख्य लिस्ट से अलग सिर्फ महिलाओं की व्यक्तिगत संपत्ति को आंकती है. इस साल टॉप 50 में से 65% महिलाएं 'सेल्फ-मेड' हैं, जिनकी कुल संपत्ति 27.46 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर है.

कपल के तौर पर 33वें नंबर पर

वहीं, अगर पति-पत्नी की साझा संपत्ति वाली हुरुन की ओवरऑल रिच लिस्ट की बात करें, तो झोउ और उनके पति 33वें नंबर पर हैं, जबकि बाइटडांस के फाउंडर झांग यिमिंग 9.53 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति के साथ पहले पायदान पर काबिज हैं.

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