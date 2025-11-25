भारतीय महिला ने दिखाई अमेरिका में बड़े घर की ‘हकीकत’, बताई ऐसी बातें, यूजर्स बोले- ऐसा “दर्द” हमें भी चाहिए

सोशल मीडिया पर इन दिनों अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय महिला का वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. वीडियो में वह बड़े और खूबसूरत घर की असली हकीकत को मज़ेदार तरीके से दिखाती है. अक्सर लोग सोचते हैं कि विदेशों में विशाल और शानदार घर होना किसी सपने से कम नहीं, लेकिन इस महिला ने बताया कि ऐसे घर को संभालना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है.

सब कुछ बन जाता है सिरदर्द

वीडियो में महिला हंसते हुए कहती है कि देखने में घर जितना सुन्दर लगता है, उसे संभालना उतना ही थकाऊ होता है. वह बताती है कि गर्मियों में लॉन की घास काटनी पड़ती है, सर्दियों में घर के बाहर जमी बर्फ हटानी पड़ती है और पूरे साल सफाई में घंटों लग जाते हैं. वह मज़ाक में कहती है कि बड़ा घर मतलब बड़ी मेहनत और बड़ा झंझट. उसकी यही ईमानदार बात लोगों को बहुत रिलेटेबल लगी।

बाग़बान के गीत पर मज़ेदार अंदाज़

वीडियो में भारतीय महिला अमिताभ बच्चन की प्रसिद्ध फ़िल्म बाग़बान का एक लोकप्रिय गीत गुनगुनाती भी नज़र आती है, “बागों के हर फूल को अपना समझें बाग़बान…” इस पंक्ति को उसने इस तरह पेश किया कि वीडियो में हास्य का अलग ही रंग भर गया. लोगों को उसका यह अंदाज़ इतना पसंद आया कि यह रील देखते ही देखते वायरल हो गई.

देखें Video:

लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रिया

वीडियो पर दर्शकों की प्रतिक्रियाएं बेहद विविध रहीं. कुछ लोगों ने उसकी समस्याओं के प्रति सहानुभूति दिखाई और कहा कि बड़े घर की सफाई व रखरखाव सच में बहुत कठिन होता है. कई लोगों ने कहा कि उनके भी विदेश में बड़े घर रहे हैं और वहां घास काटने, पत्ते हटाने, कीड़े-मकौड़ों से निपटने और पेंटिंग जैसे कामों में आधा जीवन निकल जाता है. वहीं कुछ लोगों ने मज़ाक में लिखा कि उन्हें ऐसा “दर्द” अपनी ज़िंदगी में चाहिए. एक अन्य दर्शक ने कहा कि बड़े घर की चमक के पीछे छिपी यह मेहनत देखकर लगता है कि भारत का सामान्य जीवन कहीं ज़्यादा सहज है.

विदेश के जीवन का असली पक्ष

इस वीडियो ने साफ कर दिया कि विदेश में बड़ा घर होना जितना आकर्षक लगता है, उसे संभालना उतना ही चुनौतीपूर्ण भी है. महिला ने बड़े ही हल्के-फुल्के और हास्यपूर्ण अंदाज़ में जो सच दिखाया, उसने लोगों को हंसाया भी और सोचने पर मजबूर भी किया.

