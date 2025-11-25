मेरी दूसरी गाड़ी BMW है...शख्स ने अपनी मारुति इग्निस पर लगाया स्टिकर, लिखी ऐसी बात, लोगों की नहीं रुक रही हंसी

तमिलनाडु से आया एक मजेदार वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है. एक शख्स ने अपनी छोटी मारुति इग्निस को बेहद चतुराई से खास बनाने का तरीका निकाला, जिसे देखकर लोग हंसी नहीं रोक पा रहे है. वीडियो में सफेद मारुति सुजुकी इग्निस घर के बाहर पार्किंग में आती दिखती है. लेकिन असली मजा कार के पिछले हिस्से पर लगे उस स्टिकर में है, जिस पर लिखा है-‘मेरी दूसरी गाड़ी बीएमडब्ल्यू है.' इस मजाकिया अंदाज़ ने लोगों का ध्यान तुरंत खींच लिया.

मालिक का मजेदार अंदाज़

वीडियो पोस्ट करने वाले इंस्टाग्राम यूजर ने भी हास्य जारी रखते हुए लिखा कि भले ही अभी छोटी कार पार्क हो रही है, लेकिन दूसरी कार बीएमडब्ल्यू है. कैप्शन और वीडियो का तालमेल देखकर लोग ने खूब मज़े लिए.

देखें Video:

ड्राइववे में खड़ी BMW ने किया सबको हैरान

वीडियो में पीछे ड्राइववे में वास्तव में एक बीएमडब्ल्यू भी खड़ी दिखाई देती है. इससे यह खुलासा होता है कि स्टिकर केवल मजाक ही नहीं बल्कि कुछ हद तक सच भी है. इस ट्विस्ट ने वीडियो को और भी मनोरंजक बना दिया. वीडियो अब तक 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और कमेंट्स में लोगों ने खूब मजेदार प्रतिक्रियाएं दी हैं. किसी ने इसे ‘कंफ्यूजन कॉम्प्लेक्स' कहा, तो किसी ने मजाक में लिखा-‘बीएमडब्ल्यू पर भी स्टिकर लगा होना चाहिए कि मेरी दूसरी कार इग्निस है.'

कुछ लोगों ने तुलना में मजेदार तर्क भी दिए

एक यूजर ने लिखा कि बीएमडब्ल्यू दिखावे के लिए है और इग्निस सीएनजी माइलेज के लिए. वहीं दूसरे ने याद दिलाया कि गाड़ियां शौक के लिए नहीं बल्कि यात्रा के लिए बनी होती हैं. बावजूद इसके, ज्यादातर लोग वीडियो के हल्के-फुल्के अंदाज़ का मजा लेते दिखे. कई यूजर्स ने कहा कि वीडियो सच में बेहद मजेदार है और इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें ही इंटरनेट को मनोरंजक बनाती हैं. स्टिकर, बीएमडब्ल्यू और टाइमिंग, तीनों ने मिलकर इस वीडियो को वायरल बना दिया.

यह भी पढ़ें: हल्दी सेरेमनी में पहनने थे पीले कपड़े, तो ब्लिंकिट की टी-शर्ट पहनकर पहुंचा शख्स, लोग बोले- बेस्ट हल्दी आउटफिट

आयुर्वेदिक दवाखाना वाले ने 'यौन रोग' बताकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर को लगाया 48 लाख का चूना, किडनी भी हो गई खराब

टेकी ने ‘नैनो बनाना' से बनाए बिलकुल असली दिखने वाले फर्जी पैन-आधार कार्ड! सोशल मीडिया पर मचा हड़कंप