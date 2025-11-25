हल्दी रस्म में एंट्री के दौरान दूल्हा-दुल्हन के सिर पर फटे हाइड्रोजन गुब्बारे, दोनों बुरी तरह झुलसे, मचा बवाल

Hydrogen balloon blast: दिल्ली में एक कपल की हल्दी की रस्म उस समय दर्दनाक हादसे में बदल गई, जब एंट्री के लिए लगाए गए हाइड्रोजन गुब्बारे अचानक फट गए. इस धमाके में दूल्हा-दुल्हन दोनों झुलस गए और जगह पर अफरा-तफरी मच गई.

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में साफ दिखता है कि कपल गुब्बारों के बीच एंट्री कर रहा होता है, तभी पीछे से किसी ने रंग उड़ाने वाली गन ऊपर की ओर चला दी. उसके चलते गुब्बारों में भरी गैस गर्म होकर फट पड़ी. कपल ने अपने कैप्शन में लिखा, कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन ऐसे दर्द में बदल जाएगा. उन्होंने बताया कि वे यह वीडियो सिर्फ जागरूकता के लिए शेयर कर रहे हैं ताकि दूसरे लोग ऐसी गलतियों से बच सकें.

दुल्हन और दूल्हे को लगे गंभीर ज़ख्म

पोस्ट के मुताबिक, दुल्हन तन्या के चेहरे और पीठ पर घाव हो गए, जबकि दूल्हे कुशाग्र के हाथों और पीठ पर जलने के निशान आए. दोनों के बाल भी जल गए. कपल ने बताया, कि जहां उन्हें खूबसूरत दिखना था, वहां उन्हें मेकअप से चोटें छिपानी पड़ीं और जले हुए बाल काटकर ठीक करने पड़े.

प्लानिंग की गलती ने बिगाड़ा पूरा माहौल

कपल ने बताया कि असली प्लान ये था कि पहले गुब्बारे छोड़े जाएंगे और उसके बाद कलर गन चलाई जाएगी. लेकिन अफरातफरी में किसी ने गन को सीधे गुब्बारों की ओर चला दिया और हादसा हो गया. झुलसने के बावजूद कपल ने रस्में जारी रखीं. उन्होंने लिखा कि यह परफेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन वही था. वरमाला की रस्म उन्होंने मुस्कुराते हुए पूरी की.

“ट्रेंड के पीछे अंधी दौड़ बंद करो”

वीडियो पर कई लोगों ने नाराजगी जताते हुए ऐसे ट्रेंड्स को खतरनाक बताया. कुछ ने लिखा, कि हाइड्रोजन बेहद ज्वलनशील होती है, इसलिए एंट्री के लिए इनका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए. कई यूजर्स ने कहा कि लोग बिना सोचे-समझे खतरनाक आइडियाज़ कॉपी कर लेते हैं. कपल ने उम्मीद जताई कि उनके साथ हुआ हादसा बाकी लोगों के लिए चेतावनी साबित होगा. उन्होंने कहा कि कोई भी समारोह इतना महत्वपूर्ण नहीं कि उसमें लोगों की जान जोखिम में डाली जाए.

