विज्ञापन
विशेष लिंक

किसी ने मेरे हाथ पर थूका... UK व्लॉगर ने शेयर किया भारतीय ट्रेन का ‘भयानक अनुभव', सुनकर आ जाएगा गुस्सा

यूके व्लॉगर बैकपैकर बेन ने भारतीय ट्रेन में हुई परेशानियों का वीडियो शेयर किया है, जिसमें दिखाया है कि एक यात्री पैर सीट पर रखता रहा, दूसरे ने हाथ पर थूक दिया. वीडियो पर सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया है.

Read Time: 3 mins
Share
किसी ने मेरे हाथ पर थूका... UK व्लॉगर ने शेयर किया भारतीय ट्रेन का ‘भयानक अनुभव', सुनकर आ जाएगा गुस्सा
UK व्लॉगर का भारतीय ट्रेन में ‘भयानक अनुभव’!

एक यूके-बेस्ड ट्रैवल व्लॉगर ‘बैकपैकर बेन' ने भारत में ट्रेन सफर के दौरान हुए एक परेशान करने वाले अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे पूरा सफर उनके लिए बेहद असहज हो गया.

बेन ने बताया कि उनके सामने बैठा एक यात्री बार-बार अपना पैर उनकी सीट पर रख रहा था. बेन के कई बार मना करने के बावजूद भी वह मुस्कुराता और दो मिनट बाद फिर वही हरकत दोहराता. वीडियो में बेन कहते दिखाई देते हैं कि उन्होंने शांति से उसे समझाया लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला.

देखें Video:

“भारत में भयानक रेल अनुभव”

लेकिन मामला यहीं नहीं रुका. बेन ने बताया कि यात्रा के दौरान एक अन्य यात्री ने उनके हाथ पर थूक दिया. बेन के अनुसार, वह शख्स कुछ खा रहा था, पास से गुजरते वक्त उसने उनकी ओर देखा और उनके हाथ पर थूक का बड़ा सा गोला गिरा दिया. इस घटना ने बेन को और ज्यादा परेशान कर दिया. उन्होंने कैप्शन में लिखा- “भारत में भयानक रेल अनुभव”.

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कई भारतीय यूजर्स ने बेन पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया. कुछ ने कहा, कि अगर बेन दूसरी या पहली क्लास में सफर करते तो कुछ डॉलर अधिक देकर आरामदायक यात्रा कर सकते थे. एक यूजर ने लिखा कि वे जानबूझकर सस्ती कोच में सफर करते हैं ताकि कंटेंट मिल सके और बाद में शिकायत कर सकें.

हालांकि, कुछ लोगों ने बेन का पक्ष लेते हुए कहा कि समस्या को समझने के बजाय लोग क्रिएटर को दोष दे रहे हैं. एक कमेंट में लिखा गया कि मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और जापान की सबसे सस्ती ट्रेनें भी ऐसी नहीं होतीं. कई यूजर्स ने इस व्यवहार को सामान्य मान लेने की मानसिकता पर सवाल खड़े किए.

यह भी पढ़ें: भारतीय महिला ने दिखाई अमेरिका में बड़े घर की ‘हकीकत', बताई ऐसी बातें, यूजर्स बोले- ऐसा “दर्द” हमें भी चाहिए

मैथ्स टीचर ने फेयरवेल पार्टी में किया ‘तेरी बातों में' पर धमाकेदार डांस, इंटरनेट बोला- अंकल तो रॉकस्टार हैं

वाराणसी घाट पर विदेशी गिटारिस्ट बजा रहा था धुन, तभी देसी शख्स ने शुरु कर दिया स्वैगर डांस, लोगों को आ गया मज़ा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Railways, India Train Viral Video, UK Vlogger Train Experience
Get App for Better Experience
Install Now