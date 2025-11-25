किसी ने मेरे हाथ पर थूका... UK व्लॉगर ने शेयर किया भारतीय ट्रेन का ‘भयानक अनुभव', सुनकर आ जाएगा गुस्सा

एक यूके-बेस्ड ट्रैवल व्लॉगर ‘बैकपैकर बेन' ने भारत में ट्रेन सफर के दौरान हुए एक परेशान करने वाले अनुभव को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे पूरा सफर उनके लिए बेहद असहज हो गया.

बेन ने बताया कि उनके सामने बैठा एक यात्री बार-बार अपना पैर उनकी सीट पर रख रहा था. बेन के कई बार मना करने के बावजूद भी वह मुस्कुराता और दो मिनट बाद फिर वही हरकत दोहराता. वीडियो में बेन कहते दिखाई देते हैं कि उन्होंने शांति से उसे समझाया लेकिन उसका व्यवहार नहीं बदला.

देखें Video:

“भारत में भयानक रेल अनुभव”

लेकिन मामला यहीं नहीं रुका. बेन ने बताया कि यात्रा के दौरान एक अन्य यात्री ने उनके हाथ पर थूक दिया. बेन के अनुसार, वह शख्स कुछ खा रहा था, पास से गुजरते वक्त उसने उनकी ओर देखा और उनके हाथ पर थूक का बड़ा सा गोला गिरा दिया. इस घटना ने बेन को और ज्यादा परेशान कर दिया. उन्होंने कैप्शन में लिखा- “भारत में भयानक रेल अनुभव”.

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, कई भारतीय यूजर्स ने बेन पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाया. कुछ ने कहा, कि अगर बेन दूसरी या पहली क्लास में सफर करते तो कुछ डॉलर अधिक देकर आरामदायक यात्रा कर सकते थे. एक यूजर ने लिखा कि वे जानबूझकर सस्ती कोच में सफर करते हैं ताकि कंटेंट मिल सके और बाद में शिकायत कर सकें.

हालांकि, कुछ लोगों ने बेन का पक्ष लेते हुए कहा कि समस्या को समझने के बजाय लोग क्रिएटर को दोष दे रहे हैं. एक कमेंट में लिखा गया कि मलेशिया, सिंगापुर, वियतनाम और जापान की सबसे सस्ती ट्रेनें भी ऐसी नहीं होतीं. कई यूजर्स ने इस व्यवहार को सामान्य मान लेने की मानसिकता पर सवाल खड़े किए.

