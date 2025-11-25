हल्दी सेरेमनी में पहनने थे पीले कपड़े, तो ब्लिंकिट की टी-शर्ट पहनकर पहुंचा शख्स, लोग बोले- बेस्ट हल्दी आउटफिट

शादी का सीजन आते ही दिलो-दिमाग में अलग ही वाइब्स आने लगती हैं. शादी से वायरल वीडियो देख मन नाचने को करता है और प्री-वेडिंग फेस्टिविटीज तो बस पूछो ही मत.शादी से ज्यादा बैचलर पार्टी, हल्दी, मेहंदी और संगीत सेरेमनी में मजा आता है. इन सब फेस्टिविटीज में हर किसी का जाने का मन करता है. इन फेस्टिविटीज में नए-नए कपड़े पहनना और परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों संग जमकर एन्जॉय करना, एक याद बनकर रह जाती है. सबसे ज्यादा हल्दी सेरेमनी पर धूम मचाई जाती है. इस वक्त शादी का सीजन चल रहा है और सोशल मीडिया पर तो जैसे शादी के मजेदार से लेकर बवालिया रील तक वायरल हो रही हैं. इस बीच एक ऐसी भी रील सामने आई है, जो आपको हंसाने के लिए काफी है.



हल्दी सेरेमनी में ब्लिंकिट की टी-शर्ट

हल्दी सेरेमनी में लड़की से लेकर लड़के घरवाले तक पीले रंग के कपड़े पहनते हैं. यहां तक कि अब तो लोग हल्दी सेरेमनी में अपने पालतू कुत्तों को भी पीले कॉस्ट्यूम पहनाने लगे हैं. लेकिन यह क्या, पीले कपड़ों के नाम पर यह शख्स क्या पहनकर चला गया. इस वीडियो में आप देखेंगे कि कपल की हल्दी सेरेमनी का प्रोग्राम है और यह जनाब लास्ट मिनट एप ब्लिंकिट की पीली ड्रेस पहन कर पहुंच गए और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ. सबसे पहले तो यह तो शख्स वेडिंग कपल के पास पहुंचा, जिसे देख दूल्हा अचंभे में पड़ गया. फिर यह जनाब धीरे-धीरे हल्दी सेरेमनी एक-एक रिश्तेदार से मिले और सबको दिखा दिया कि वो भी पीली ड्रेस पहनकर आया है.

देखें Video:



'शादी में जोमैटो की ड्रेस मत पहनना'

इस वीडियो में इस शख्स को लेकर लोग भी मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. वहीं, खुद ब्लिंकिट वालों ने भी वीडियो पर कमेंट कर लिखा है, 'हल्दी सेरेमनी का अवार्ड जाता है आपको. दूसरा लिखता है, 'भाई का कॉन्फिडेंस तो देखो'. तीसरे ने लिखा है, 'शादी में जोमेटो की ड्रेस पहनकर मत चले जाना यह कहकर कि यह सुहाग की निशानी होती है'. चौथा लिखता है, 'हल्दी सेरेमनी में कॉस्ट्यूम का आइडिया बुरा नही हैं'. एक और लिखता है, भाई ने तो बवाल मचा दिया'. अब लोग इस वीडियो में इस हल्दी सेरेमनी कॉस्ट्यूम विनर को देख ऐसे ही मजेदार कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं. इस पोस्ट को 2 लाख से ज्यादा लोगों ने लाइक भी कर दिया है.

