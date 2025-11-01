रात के अंधेरे में दिल्ली की सड़कों पर घूमती दिखी डरावनी गुड़िया! देखने वालों का हुआ बुरा हाल, छाया डर का माहौल

Makeup Artist Halloween Look Viral: दिल्ली की एक मेकअप आर्टिस्ट ने हैलोवीन के मौके पर ऐसा रूप धारण किया कि देखने वाले हैरान रह गए. मशहूर हॉरर फिल्म The Conjuring की डरावनी गुड़िया ‘Annabelle' बनकर मेकअप आर्टिस्ट ने दिल्ली की सड़कों पर ऐसा माहौल बना दिया कि कुछ लोग डर के मारे चिल्ला उठे तो कुछ हंसते हुए वीडियो बनाने लगे.

दिल्ली की सड़कों पर घूमती दिखी ‘Annabelle'

दिल्ली की मेकअप आर्टिस्ट इज़ा सेतिया (Izaa Setia) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वे पूरी तरह Annabelle के गेटअप में नजर आ रही हैं. उन्होंने कैप्शन लिखा, “दिल्ली की मेकअप आर्टिस्ट बनी Annabelle, शहर में मचा हंगामा.” वीडियो में आप देख सकते हैं कि इज़ा सफेद फ्रॉक, लाल रिबन और दो चोटी में बाल बांधे हुए दिखाई देती हैं. उनका चेहरा सफेद पेंट से ढका है, आंखों के चारों ओर गहरा काला मेकअप किया गया है, बिल्कुल हॉरर मूवी वाली Annabelle की तरह.

देखें Video:

लोगों ने दिखाई मिली-जुली प्रतिक्रिया

जब इज़ा दिल्ली की गलियों से गुजरीं तो कई लोग डर गए, कुछ ने हंसी में इसे लिया, जबकि कई लोगों ने उनकी artistry की जमकर तारीफ की. कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा था, तो कोई उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए रुक गया. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को हजारों लोगों ने देखा और कमेंट किया - “यह तो हॉलीवुड लेवल का मेकअप है!”

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो

इज़ा सेतिया की यह वीडियो तेजी से वायरल हो रही है और इसे भारत में बनी सबसे बेहतरीन हैलोवीन ट्रांसफॉर्मेशन में से एक बताया जा रहा है. मेकअप की बारीकियों और डिटेलिंग को देखकर लोग दंग रह गए. कई यूजर्स ने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी भारतीय आर्टिस्ट को इतनी सटीकता से हॉरर कैरेक्टर में देखा है.

क्या है हैलोवीन का इतिहास ?

हैलोवीन हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत प्राचीन सेल्टिक त्यौहार ‘Samhain' से हुई थी, जो फसल कटने और सर्दियों की शुरुआत का प्रतीक था. कहा जाता है कि इस रात जीवित और मृत आत्माओं के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है. आत्माओं को दूर रखने के लिए लोग आग जलाते और डरावने कपड़े पहनते थे, जो बाद में Halloween Costume Tradition में बदल गया. आज यह त्यौहार अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और आयरलैंड के साथ-साथ भारत के बड़े शहरों में भी लोकप्रिय हो चुका है.

यह भी पढ़ें: महिला ने दिखाई हिम्मत, अकेली पहुंच गई तालिबान चेक पोस्ट, फिर जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया

मुसलमानों के पूर्वज हिंदू हैं... आखिर मुस्लिम शख्स ने ऐसा क्यों कहा? Video वायरल होते ही भड़के लोग, छिड़ गई बहस

दिवाली में पाकिस्तान में भी गूंजा राम-राम! मिठाई की दुकानों पर लगी भीड़, मिठाईयों का दाम कर देगा हैरान