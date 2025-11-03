विज्ञापन

सिर पर रेंगते सांप और लपलपाती जीभ, हैलोवीन पर कुछ ऐसा था इस फेमस मॉडल का लुक, भारत की नागिन भी फेल

बालों में रेंगते सांप और लंबी लपलपाती जीभ. हैलोवीन का ये गेटअप देख किसके ना होश उड़ जाएं. ये फोटो देखकर आप भी कहेंगे कि ये तो देसी नागिन को भी टक्कर दे रही है.

इस लुक के आगे तो फेल है नागिन
नई दिल्ली:

सिर पर ढेर सारे सांप. लपलपाती जीभ और कुछ ऐसा लुक जिसे देखकर आपकी भी चीख निकल जाएगी. अब चीख निकलती है तो निकले क्योंकि ये तो हैलोवीन का दिन था और कुछ ऐसा करना तो बनता ही था. हैलीवीन पर विदेशी सेलेब्स खूब पार्टी करते दिखे,  उनका लुक भी एकदम कमाल का रहा. ऐसा लुक जिसे आप एक बार देख लेंगे तो आंख बंद करते ही वो डरावना चेहरा आंखों के सामने घूमता रहेगा. फेमस मॉडल हेइडी क्लम का हैलोवीन लुक देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा. ये लुक इतना डरवाना रहा कि जिसने भी इसे देखा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. हेइडी क्लम के हैलोवीन लुक की फोटोज खूब वायरल हो रही हैं. यही नहीं, उनके इस लुक के आगे तो देसी नागिन भी फेल है.

हेइडी क्लम की इस साल की हैलोवीन ड्रेस बहुत ही डरावनी है. उन्होंने हैलोवीन के लिए एक मॉन्स्टर का लुक अपनाया . ये राक्षस शक्तिशाली है जो देखने वालों को तुरन्त पत्थर में बदल देता था. वहीं हेइडी के पति संगीतकार टॉम कौलिट्ज़ योद्धा की आउटफिट में पत्थर में बदल गए. हेइडी की फोटो पर फैंस ने किए कमेंट.

हेइडी के इस लुक को लेकर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा-आखिरकार हैलोवीन कॉस्टूयम. दूसरे ने लिखा-उनके हैलोवीन कॉस्ट्यूम हमेशा लेजेंड्री होते हैं. एक ने लिखा कि वो अब तक की सबसे बेहतरीन हैलोवीन खिलाड़ी हैं. हर साल वो इसे लेकर आती हैं.

बता दें हर साल हेइडी महीनों तक अपनी अनुएल हैलोवीन पार्टी में पहने जाने वाले अन्य आउटफिट से बेहतर दिखने की कोशिश करती हैं. जो पिछले 25 साल में न्यूयॉर्क शहर में एक खास पहचान बन गई है. पिछले कुछ साल में उन्होंने कीड़ा, मोर, वेयरवोल्फ, राक्षसी और स्टीवन स्पीलबर्ग की 1982 की फिल्म के प्यारे एलियन, ई.टी. के आउटफिट पहने हैं. हेइडी क्लम के लुक की फोटोज हर साल वायरल होती हैं. इस साल भी उनका लुक खूब वायरल हो रहा है. हेइडी का लुक बहुत डरावना होता है.

