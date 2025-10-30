Halloween 2025: मैं घरेलू चीजों से हैलोवीन मेकअप कैसे कर सकती हूं? जान लीजिए आसान टिप्स एंड ट्रिक्स

Halloween 2025: हर साल 31 अक्टूबर को हैलोवीन डे मनाया जाता है. इस दिन लोग डरावना मेकअप करने के साथ-साथ भूत वाले कपड़े भी पहनते हैं. हर कोई इस दिन भीड़ से अलग दिखना चाहता है. इसके लिए लोग अपनी ओर से हर एक कोशिश करते हैं. लेकिन कई बार इस भूत वाले मेकअप के लिए हजारों रुपये का खर्चा भी हो जाता है. ऐसे में इस बार आप अगर सस्ते में ही कुछ नया और सबसे अलग ट्राई करने का सोच रही हैं तो ये खबर आपके काम की है. आज हम आपको कुछ ऐसे आसान क्रिएटिव टिप्स और ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिससे आप घरेलू चीजों की मदद से बेहतरीन हॉरर मेकअप कर सकती हैं.

नकली खून के लिए आमतौर पर लोग सॉस या कहें टोमैटो कैचअप का इस्तेमाल करते हैं. इसकी जगह आप एक ट्रिक और अपना सकती हैं. इसके लिए आप एक लाल लिपस्टिक का थोड़ा सा हिस्सा घिस लें. अब इसके साथ ब्लैक आई लाइनर और क्लियर लिप ग्लॉस मिक्स कर लें. इससे आपका नकली खून तैयार है. अब आप ब्रश की मदद से इसके धब्बे लगा सकती हैं. खास बात ये है कि पार्टी के बाद ये आसानी से साफ भी हो सकता है. इसके अलावा आप कॉर्न सिरप, लाल फूड कलरिंग को मिक्स कर भी नकली खून बना सकती हैं.

जॉम्बी जैसा लुक देने के लिए आप ये ट्रिक अपना सकती हैं. इसके लिए आप मैदा या ओटमील को वैसलीन के साथ मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. इसके बाद जहां आप घाव का निशान चाहती हैं वहां इस पेस्ट को लगा दें. सूखने के बाद ये पेस्ट घाव जैसा दिखेगा. आप कलर की मदद से नेचुरल लुक भी दे सकती हैं.

अगर आपको केमिकल वाले रंगों से अपना फेस पेंट नहीं करना है तो आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकती हैं. स्केलेटन और वैम्पायर लुक देने के लिए आप वैसलीन और मॉइस्चराइजर को मिक्स कर एक पेस्ट बना लें. ये व्हाइट कलर का बेस तैयार कर देगा. वहीं, काले रंग के लिए आप वैसलीन और एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर का इस्तेमाल कर सकती हैं.

