लड़की वाले देखने आ रहे हैं...हेयर स्टाइलिश ने चाय वाले को दिया ऐसा मेकओवर कि इंटरनेट हो गया दीवाना

इन दिनों इंटरनेट पर एक हेयर स्टाइलिश का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसका दिया हुआ एक मेकओवर देखने के बाद लोग हक्के-बक्के रह गए हैं. शायद यही वजह है कि, लोग इस वीडियो को बार-बार लूप में देखने को मजबूर हो गए हैं.

लड़की वाले देखने आ रहे हैं...हेयर स्टाइलिश ने चाय वाले को दिया ऐसा मेकओवर कि इंटरनेट हो गया दीवाना
चाय वाले को दिया ऐसा मेकओवर..इंटरनेट हो गया दीवाना, लोग बोले- बेफिक्र रहिए, हां ही बोलेंगे

Viral Hair Stylist Video: सोशल मीडिया पर आजकल एक वीडियो खूब चर्चा में है, जिसमें एक हेयर स्टाइलिश एक चाय वाले को ऐसा मेकओवर देता है कि देखने वाले दंग रह जाते हैं. वीडियो में स्टाइलिश मुस्कुराते हुए कहता है, 'लड़की वाले आ रहे हैं देखने...बेफिक्र रहिए, हां ही बोलेंगे.' बस, यही डायलॉग और जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन ने वीडियो को वायरल बना दिया है.

मेकओवर का जादू, जिसने जीता लोगों का दिल (Makeover Transformation)

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक आम से दिखने वाले चाय वाले को हेयर स्टाइलिश बड़ी नजाकत और क्रिएटिविटी के साथ बिल्कुल नया लुक देता है. पहले साधारण बाल, फिर कैची और ब्लो ड्रायर का कमाल और आखिर में जो चेहरा सामने आता है...वह Before-After Transformation देख हर कोई हैरान रह जाता है. लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं, 'भाईसाहब, अब तो लड़की वाले हां बोले बिना रह ही नहीं सकते.' एक अन्य यूजर ने लिखा, 'ये है असली makeover magic.'

सोशल मीडिया पर छाया वीडियो (Trending Instagram Reel)

यह वीडियो Instagram पर @shaankhanworld नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. कुछ ही दिनों में इस वीडियो पर लाखों व्यूज, हजारों लाइक्स और मजेदार कमेंट्स आ चुके हैं. यूजर्स शान खान की क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल टच की जमकर तारीफ कर रहे हैं. सोशल मीडिया यूजर्स को इस वीडियो में रिलेटेबल ह्यूमर और ट्रांसफॉर्मेशन दोनों मिले हैं. शायद यही वजह है कि यह क्लिप हर किसी की 'Discover Feed' में जगह बना रही है.

