सर्दियों में राजस्थान का ये नज़ारा देख रह जाएंगे दंग, झील बनी गुलाबी कालीन, देखें फ्लेमिंगो का महासैलाब

राजस्थान की सांभर साल्ट लेक इस सर्दी किसी सपनों की दुनिया से कम नहीं लग रही है. हर साल की तरह इस बार भी प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों ने यहां डेरा डाला है, लेकिन इस बार उनकी संख्या ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. झील का पानी गुलाबी रंग में रंग गया है और यह नज़ारा लोगों को अपनी ओर खींच रहा है.

क्यों गुलाबी हो गई सांभर झील?

सांभर साल्ट लेक में हजारों की संख्या में ग्रेटर और लेसर फ्लेमिंगो पहुंचे हैं. इन पक्षियों के झुंड झील के उथले खारे पानी में उतरते ही पूरे इलाके को गुलाबी रंग से भर देते हैं. पक्षी विशेषज्ञों के मुताबिक, इस साल पानी का स्तर अच्छा है और भोजन की भरपूर उपलब्धता ने फ्लेमिंगो को यहां रुकने के लिए आकर्षित किया है.

देखें Video:

कब से कब तक रहते हैं फ्लेमिंगो?

पक्षी विशेषज्ञ गौरव दाधीच के अनुसार, फ्लेमिंगो का आगमन आमतौर पर अक्टूबर में शुरू होता है और मार्च तक चलता है. उन्होंने बताया कि अक्टूबर में इनकी संख्या सबसे ज्यादा होती है और इस साल करीब दो से ढाई लाख फ्लेमिंगो झील क्षेत्र में देखे जा रहे हैं.

सामने आई चौंकाने वाली बात

गौरव दाधीच ने बताया कि वे पिछले 12 वर्षों से इस क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं और अब तक यहां 300 से अधिक पक्षी प्रजातियों को दर्ज कर चुके हैं. इस साल अच्छी बारिश के चलते झील का पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत हुआ है, जिसका सीधा फायदा प्रवासी पक्षियों को मिला है. लगभग 240 वर्ग किलोमीटर में फैली यह झील रूस, साइबेरिया और मंगोलिया जैसे देशों से आने वाले पक्षियों का प्रमुख ठिकाना है. सांभर झील न केवल भारत की सबसे बड़ी आंतरिक खारी झील है, बल्कि यह एक अंतरराष्ट्रीय महत्व का आर्द्र क्षेत्र भी है.

पर्यटकों और फोटोग्राफरों की लगी भीड़

गुलाबी झील और हजारों फ्लेमिंगो का दृश्य पर्यटकों, पक्षी प्रेमियों और फोटोग्राफरों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है. झील का विहंगम दृश्य और उड़ते हुए फ्लेमिंगो इसे और भी जादुई बना देते हैं. सांभर साल्ट लेक में फ्लेमिंगो का यह दृश्य न केवल आंखों को सुकून देता है, बल्कि यह भारत की जैव विविधता और प्राकृतिक विरासत की ताकत भी दिखाता है. सर्दियों में राजस्थान का यह नज़ारा हर किसी को एक बार जरूर देखना चाहिए.

