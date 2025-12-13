ट्रेन के टॉयलेट से बाहर निकल रही थी महिला, अचानक कोच में घुसे 30-40 लोग, फिर जो हुआ, वो डरा देने वाला है!

बिहार के कटिहार जंक्शन पर एक महिला यात्री को ऐसा अनुभव हुआ, जिसने ट्रेन में अकेले सफर की सुरक्षा पर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं. महिला ट्रेन के टॉयलेट के अंदर फंसी रही, क्योंकि बाहर से अचानक दर्जनों लोग कोच में घुस आए और अफरा-तफरी मच गई.

क्या हुआ कटिहार जंक्शन पर?

महिला ने बताया कि उसकी ट्रेन कटिहार जंक्शन पर रुकी थी. इसी दौरान वह वॉशरूम गई हुई थी. जैसे ही वह बाहर निकलने लगी, तभी 30 से 40 लोग अचानक कोच में घुस आए और जोर-जोर से चिल्लाते हुए धक्का-मुक्की करने लगे. भीड़ इतनी ज्यादा थी कि टॉयलेट का दरवाज़ा पूरी तरह खुल ही नहीं पा रहा था.

टॉयलेट में ही बंद रही महिला

महिला ने बताया कि हालात देखकर वह घबरा गई और दोबारा टॉयलेट का दरवाज़ा बंद कर लिया. उसे लगा कि बाहर निकलना सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसने तुरंत रेलवे हेल्पलाइन पर कॉल किया और मदद मांगी. महिला ने टॉयलेट के अंदर से ही वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसकी घबराहट साफ नजर आ रही थी. उसने बताया कि बाहर इतनी भीड़ थी कि अकेले बाहर निकलना नामुमकिन लग रहा था. उसने कहा कि उस दिन उसे समझ आया कि यात्रा के दौरान सुरक्षा की चिंता क्यों इतनी असली लगती है.

RPF की समय पर एंट्री

रेलवे सुरक्षा बल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. उन्होंने कोच में घुसे लोगों को हटाया, रास्ता साफ कराया और महिला को सुरक्षित उसकी सीट तक पहुंचाया. महिला ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि यह अनुभव बेहद डरावना था.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

महिला की पोस्ट के सामने आते ही सोशल मीडिया पर अकेले सफर कर रही महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस शुरू हो गई. कई लोगों ने महिला की सूझबूझ की तारीफ की और समय पर कार्रवाई के लिए रेलवे सुरक्षा बल की सराहना की. कटिहार स्टेशन की यह घटना दिखाती है कि ट्रेन में सफर के दौरान हालात पल भर में कितने खतरनाक हो सकते हैं. समय पर मदद मांगना और रेलवे सुरक्षा बल की त्वरित कार्रवाई ने एक बड़े हादसे को टाल दिया.

