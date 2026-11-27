VIRAL VIDEO: सोशल मीडिया पर आजकल शादियों के भारी-भरकम खर्चों और दिखावे के बीच एक बेहद प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है. यह वीडियो दिल को सुकून देने वाला है, क्योंकि यहां बात लेन-देन की नहीं, बल्कि रिश्तों के सम्मान की है. वीडियो में एक बुजुर्ग स्टेज पर सोफे पर बैठे दूल्हे को शगुन के तौर पर सोने की एक चेन पहनाने की कोशिश करते हैं. अमूमन ऐसे मौकों पर लोग खुशी-खुशी तोहफा कुबूल कर लेते हैं, लेकिन इस दूल्हे ने जो किया, उसने सबका दिल जीत लिया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बुजुर्ग ने चेन बढ़ाई, दूल्हे ने बड़े आदर से उनका हाथ थाम लिया. उसने वह सोने की चेन लेने से साफ मना कर दिया और मुस्कुराते हुए अपने ससुर की तरफ इशारा करके वह गिफ्ट बॉक्स उन्हें ही सौंपने को कहा.

दुल्हन के चेहरे पर आया गर्व का भाव

कैमरे की नजर जब बगल में बैठी दुल्हन पर पड़ी, तो उसकी मुस्कुराहट ने सब कुछ बयां कर दिया. लाल जोड़े में सजी दुल्हन को एक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ी. उसकी आंखों की चमक और चेहरे का गर्व साफ कह रहा था- मानो वह मन ही मन कह रही हो, "मैंने अपने लिए बिल्कुल सही जीवनसाथी चुना है."



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वह इसलिए खुश नहीं थी कि उसके मायके के पैसे बच गए. वह इसलिए मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे अपने आने वाले कल की एक बेहद सुरक्षित और सम्मानित तस्वीर दिख गई थी. उसे समझ आ गया था कि उसका हमसफर लालची नहीं, बल्कि स्वाभिमानी है.

आजकल जहां लोग शादी तय होते ही उम्मीदों की लिस्ट बनाने लगते हैं, वहीं इस दूल्हे ने साबित कर दिया कि असली इज्जत खुद कमाने में है, ससुराल के पैसों पर नजर रखने में नहीं. ऐसे खुद्दार इंसान के सामने हर ससुर का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है.

दूल्हे की तारीफ, लेकिन वीडियो पर उठे सवाल

वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स दूल्हे की दिल खोलकर तारीफ के साथ वीडियो को स्क्रिप्टेड भी बता रहे हैं. कुलविंदर बल (@bal_kulvinder) ने तारीफ में लिखा, "यह वाकई शानदार है और काश सभी लड़के ऐसा ही सोचें." वहीं, लोकेश (@LOKESH120502) ने कहा, "सब पहले से ही तय होता है कि किसे क्या देना है, इसलिए ये वीडियो केवल एक ड्रामा लगते हैं और इसे पहले ही मना कर देना चाहिए." दूसरी तरफ, अभिषेक मिश्रा (@abhimishra1428) ने कैमरे की सेटिंग पर तंज कसते हुए लिखा, "जब कैमरा कई एंगल से सेट हो, तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ही दिखता है." डीडी (@sahota_ad) ने एक कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने ऐसे कई लड़कों को बाद में दहेज के झूठे मामलों में फंसते देखा है, जो कि एक बड़ी विडंबना है.



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