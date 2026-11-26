VIRAL VIDEO: बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. मोकामा के नदवां गांव में हुए शादी के महाभोज में करीब 10 लाख लोगों के पहुंचने का दावा किया गया है. इतनी भारी भीड़ के कारण वहां खाने की प्लेटें कम पड़ गईं, जिसके बाद मेहमानों के देसी जुगाड़ के हैरान करने वाले वीडियो वायरल हो रहे हैं. पत्तल न मिलने पर कोई गिलास में पूड़ी-सब्जी खा रहा है, तो कोई सीधे बड़े बर्तनों से खाना निकाल रहा है. रसगुल्लों के लिए मची लूट और आपाधापी के इन नजारों ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. कुछ लोग तो कार्टन में खाना भरकर खाते देखे गए.
देखिए, किस तरह से लोग सब्जी लूटकर खा रहे हैं। अनंत सिंह की बेटी की शादी में कई लोगों को खाना तक नसीब नहीं हुआ। https://t.co/hp5R7DgPUr— छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 25, 2026
अनंत सिंह ने पहले ही साफ कह दिया था कि उनकी बेटी शिवांगी की शादी में आने के लिए किसी को न्योते की जरूरत नहीं है. बस फिर क्या था, पूरे बिहार से लोग इस महाभोज का हिस्सा बनने पहुंच गए. इतनी भारी भीड़ के सामने वीआईपी इंतजाम भी छोटे पड़ गए. इसके बाद जो हुआ, उसकी तस्वीरें और वीडियो देखकर आप भी हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे.
अनंत सिंह की बेटी की शादी में पहुंचे इस शख्स को जब पत्तल नहीं मिला, तो देखिए कार्टन फाड़कर उसी पर खाना लेकर खाने लगे। भोज में पत्तल की कमी के कारण लोगों को इस तरह जुगाड़ करना पड़ रहा है। https://t.co/0ZhRcfBPfh— छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 26, 2026
सबसे मजेदार नजारा तो तब दिखा जब पत्तल कम पड़ गए. अब भूखे पेट भजन तो होता नहीं, इसलिए मेहमानों ने अपना देसी जुगाड़ निकाला. लोगों ने पत्तल की जगह पानी पीने वाले गिलास उठाए और उसी में पूड़ी-सब्जी डालकर खाने लगे. कुछ लोग तो इंतजार करने के मूड में बिलकुल नहीं थे. उन्हें डर था कि कहीं उनकी पसंदीदा सब्जी खत्म न हो जाए, इसलिए वे सीधे बड़े बर्तनों के पास ही कटोरा लेकर पहुंच गए और गरम-गरम सब्जी निकालकर खाने लगे.
मिठाई के काउंटर पर तो अलग ही जंग चल रही थी. रसगुल्ले सामने आते ही लोग उस पर ऐसे टूटे कि पलक झपकते ही बर्तन साफ हो गया. एक वीडियो में तो एक शख्स इस आपाधापी का हाल बताते हुए कह रहा है, 'भाई, यहां खाना मिलना जंग जीतने जैसा है.
अनंत सिंह के यहां भोज खाने पहुंचे लोगों को देखिए, क्या-क्या मिला है खाने में। और यही खाना खाकर लोगों को ऐसा गर्व महसूस हो रहा है, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। https://t.co/HBpNE4EAJ9— छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 26, 2026
आपके भाई ने खाना पा लिया, मतलब जंग जीत ली. लेकिन रसगुल्ला तो लूट गया, हमें मिला ही नहीं.' हद तो तब हो गई जब भीड़ में कुछ लोग पनीर की सब्जी से पनीर के टुकड़े छांटते नजर आए.
अनंत सिंह की बेटी की शादी में एक प्लेट खाना पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। आखिरकार जब इस भाई को खाना मिला, तो इनके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई जंग जीतकर आए हों। https://t.co/UYnvpBs1Hw— छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 26, 2026
सोशल मीडिया पर इन वीडियो को देखकर लोग चटकारे ले रहे हैं. हालांकि, कुछ लोग इतनी बड़ी शादी में कुप्रबंधन को लेकर सवाल भी खड़े कर रहे हैं. लेकिन कुल मिलाकर अनंत सिंह की बेटी की शादी का यह महाभोज अपनी भव्यता से ज्यादा मेहमानों के इन अतरंगे और मजेदार जुगाड़ों के लिए लंबे समय तक याद रखा जाएगा.
अनंत सिंह के यहां भोज खाने पहुंचे लोगों की भारी भीड़ देखकर ऐसा लग रहा है, मानो पूरा बिहार ही भोज खाने के लिए उमड़ पड़ा हो। चारों तरफ लोगों की भारी भीड़ नजर आ रही है। https://t.co/Ih4Bot8v3L— छपरा जिला 🇮🇳 (@ChapraZila) November 26, 2026
यह भी पढ़ें | करोड़ों की डिफेंडर में बारात, लंबा काफिला, ग्रैंड एंट्री ... शाही शादी में अनंत सिंह के दामाद का भौकाल
यह भी पढ़ें | अनंत सिंह की बेटी शिवांगी सिंह के हाथ में दिखा ये खास फोन, सोशल मीडिया पर फोटो वायरल
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं