स्वतंत्रता दिवस पर गूगल ने बनाया खास डूडल, दिलचस्प अंदाज़ में दिखाया भारतीय परंपराओं का संगम

Independence Day 2025: गूगल डूडल में शामिल छह टाइलों में से प्रत्येक को अनोखे ढंग से डिज़ाइन किया गया है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट शैली को दर्शाती हैं.

स्वतंत्रता दिवस पर गूगल ने बनाया खास डूडल

Independence Day 2025: भारत आज शुक्रवार (15 अगस्त) को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. गूगल ने इस दिन को एक खास डूडल के साथ चिह्नित किया है, जिसमें देश की उपलब्धियों को दर्शाया गया है, जिनमें "अंतरिक्ष मिशन और विश्व शतरंज खिताब से लेकर क्रिकेट की उपलब्धियां और अंतरराष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों तक" शामिल हैं. इस डूडल को बूमरैंग स्टूडियो के कलाकार मकरंद नारकर और सोनल वासवे ने चित्रित किया है।

गूगल ने पोस्ट किया, "यह डूडल भारत के स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाता है. 1947 में इसी दिन, भारत लगभग दो शताब्दियों के ब्रिटिश शासन के बाद आज़ाद हुआ था और आधिकारिक तौर पर एक संप्रभु गणराज्य बना था. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व उन प्रमुख हस्तियों ने किया जिन्होंने सविनय अवज्ञा और अहिंसक विरोधों का समर्थन किया. उनके प्रयासों की परिणति दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के जन्म के रूप में हुई."

गौरतलब है कि गूगल डूडल में शामिल छह टाइलों में से प्रत्येक को अनोखे ढंग से डिज़ाइन किया गया है, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट शैली को दर्शाती हैं. राजस्थान के जयपुर के नीले मिट्टी के बर्तनों से लेकर पश्चिम बंगाल की टेराकोटा नक्काशी तक, ये टाइलें न केवल क्षेत्रीय कला शैलियों को दर्शाती हैं, बल्कि राष्ट्रीय उपलब्धियों का भी जश्न मनाती हैं.

पिछले साल, गूगल ने इस दिन को भारत की स्थापत्य कला की प्रतिभा को प्रदर्शित करते हुए एक विशेष डूडल के साथ चिह्नित किया था. स्वतंत्र कला निर्देशक, चित्रकार और एनिमेटर वृंदा ज़वेरी द्वारा बनाए गए इस डूडल में छह दरवाज़े और खिड़कियां थीं जो देश की समृद्ध स्थापत्य विरासत को दर्शाती थीं. 
इसमें नीले, पीले, हरे, केसरिया और भूरे सहित कई रंगों में सुंदर बारीकियों के साथ पारंपरिक भारतीय डिज़ाइनों को दर्शाया गया था. इसमें भारत के राष्ट्रीय पक्षी, भारतीय मोर को दर्शाने वाला एक छोटा सा डिज़ाइन भी था.

गूगल डूडल क्या है और इसका इतिहास क्या है?

गूगल डूडल एक विषयगत रूपांकन है जिसका उपयोग सर्च इंजन अपने होमपेज पर विशेष अवसरों को चिह्नित करने के लिए करता है. गूगल ने प्रमुख लोगों, उनकी उपलब्धियों आदि का जश्न मनाने के लिए भी डूडल का उपयोग किया है.

पहला गूगल डूडल 1998 में गूगल के सह-संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा लोगों को यह बताने के लिए एक त्वरित माध्यम के रूप में प्रकाशित किया गया था कि वे बर्निंग मैन के लिए पद से हट जाएंगे. 2000 में, गूगल ने फ्रांस में बैस्टिल दिवस मनाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय डूडल लॉन्च किया. पहला इंटरैक्टिव गेम डूडल 21 मई, 2010 को लोकप्रिय गेम, पैक-मैन की 30वीं वर्षगांठ मनाने के लिए लॉन्च किया गया था.

