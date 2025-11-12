विज्ञापन

Google पर क्यों दिख रहा स्कूली दिनों में दिमाग चकराने वाला समीकरण, देखें ये मजेदार एनिमेशन

Google Quadratic Equation: क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर गूगल ने एक शानदार डूडल बनाया है, जो एनिमेशन वाला है और इसमें समझाया जा रहा है कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है.

गूगल ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बनाया डूडल

Google Quadratic Equation: गूगल अपने होमपेज पर कई तरह के नए प्रयोग करता आया है, पिछले कुछ सालों से गूगल के होमपेज पर काफी मजेदार डूडल्स नजर आते रहे हैं. अब गूगल ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन (द्विघात समीकरण) को याद करते हुए इसे अपने होमपेज पर जगह दी है. गूगल के इस गणित वाले डूडल से उन तमाम लोगों को याद किया जा रहा है, जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है. सबसे खास बात ये है कि गूगल ने अपना नाम भी इसी फॉर्मूले से बना दिया है, जो मैथेमेटिक्स के तमाम छात्रों के लिए काफी काफी एक्साइटिंग है. 

एनिमेशन से बना डूडल

गूगल के नए एनिमेटेड डूडल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन (ax2+bx+c=0) को दिखाया गया है, जिससे गूगल का होमपेज एक इंटरैक्टिव क्लासरूम की तरह नजर आ रहा है. इस फॉर्मूले का डायग्राम बनाया गया है और एनिमेशन के जरिए इसे पूरा किया जा रहा है. एक बॉल पूरे आर्क को दिखा रही है और फिर वापस आ रही है, जो काफी आकर्षक लग रहा है. 

गूगल को क्यों याद आया गणित का ये समीकरण

अब जिस गणित के समीकरण ने बचपन में आपका दिमाग घुमाया था, आखिर गूगल ने उसे अचानक क्यों याद किया? अक्सर देखा गया है कि किसी त्योहार या फिर खास दिन पर गूगल अपना एनिमेटेड डूडल बनाता है. इस बार गूगल ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसलिए चुना है, क्योंकि दुनियाभर के सिलेबस में अक्टूबर और नवंबर के महीने में ही इस चैप्टर को पढ़ाया जाता है. इसीलिए जानबूझकर इसे डूडल के तौर पर चुना गया है. 

गूगल के सर्च डेटा से भी यही पता चलता है कि नवंबर के महीने में सबसे ज्यादा छात्र गूगल पर आकर यही सर्च करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें. दुनियाभर से इस फॉर्मूले के सर्च आते हैं. यही वजह है कि गूगल ने छात्रों की मुश्किल को आसान करते हुए एनिमेशन के जरिए बताया है कि आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे काम करती है. इसके अलावा गूगल ये भी बताने की कोशिश कर रहा है कि मैथेमेटिक्स कोई डरावना सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इससे कई तरह की मुश्किलों को हल किया जा सकता है. 

Google Quadratic Equation, Google Doodle, Quadratic Equation Animation, Mathematics
