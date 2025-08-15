एक्स यूजर ने अंग्रेजी में लिख दी ऐसी बात, शशि थरूर का भी चकराया दिमाग, बोले- भाई आप कहना क्या चाहते हो?

कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) अपने कठिन अंग्रेजी के शब्दों के इस्तेमाल के लिए लोगों के बीच अक्सर छाए रहते हैं. कई बार वे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं, जिनका अर्थ गूगल भी बताने में असमर्थ रहता है. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया था. जिसके बाद उनके पोस्ट पर एक यूजर ने अंग्रेजी में ऐसा जवाब दिया कि उसका अर्थ खुद शशि थरूर भी नहीं समझ सके. थरूर ने शख्स के पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा- भाई आप कहना क्या चाहते हो.

दोनों के बीच क्या हुई बातचीत ?

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने एक्स पर अंग्रेजी में लिखा- I hear some people are accusing India of being “recalcitrant“. I say, far better to be recalcitrant, than to be tractable, submissive or acquiescent to injustice.

इस पोस्ट पर एक एक्स यूजर @sagarcasm ने अंग्रेजी में ही रिप्लाई करते हुए लिखा- That's fine Shashi but what about the abnegation of camaraderie in the egregious enfranchise that comes from the fatuous of the grandiloquent at the behest of impecunious and insidious semaphore?

यूजर के पोस्ट पर लिखी ये बात शशि थरूर को समझ नहीं आई और उन्हें लिखा- भाई आप कहना क्या चाहते हो?

. Bhai aap kya kehna chahte ho? @sagarcasm — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) August 14, 2025

@sagarcasm थरूर का फनी अंदाज़ जवाब देते हुए लिखा- आप लोकसभा सेंशन खत्म करने के बाद मिलिए, मैं आपको अंग्रेजी सिखा दूंगा.

Aap Loksabha session khatam hone ke baad miliye, main aapko English sikha dunga 😅 https://t.co/8eJBX3OItj pic.twitter.com/6ebmvT8HfK — Sagar (@sagarcasm) August 14, 2025

इसके बाद तो जैसे सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स ने शशि थरूर और एक्स यूजर की बातचीत को लेकर फनी मीम्स शेयर करने शुरु कर दिए. एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि- ग्रोक समझाओ की @sagarcasm ने शशि थरूर से अपनी भाषा में क्या कहा. दूसरे यूजर ने लिखा- ग्रोक इन सबको हिंदी में ट्रांसलेट कर दो जिससे हम सब समझ सके.

तीसरे यूजर ने लिखा- मेरे स्कूल वालों ने मुझे इंग्लिश बोल के कुछ और ही सिखाया है. एक ने लिखा- भाई ने शशि थरूर को हिंदी में टाइप कराया. एक यूजर ने लिखा- अब समझ आया आपके ट्वीट पढ़ने में हम इंडियन इंग्लिश मीडियम स्कूल वालों पे क्या गुजराती है.

