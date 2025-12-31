नए साल का जश्न शुरू: गूगल का न्यू ईयर ईव डूडल लाइव, 2026 को पार्टी थीम में वेलकम

आज, 31 दिसंबर 2025 को गूगल होमपेज पर एक खास न्यू ईयर ईव डूडल सजा हुआ है, जो दुनियाभर में 2026 के आगमन की उलटी गिनती को सेलिब्रेट कर रहा है. यह इंटरएक्टिव डूडल पार्टी थीम पर आधारित है. रंग-बिरंगे गुब्बारे, चमकदार डेकोरेशंस, और बीच में 2025 से 2026 की मजेदार ट्रांजिशन.

हर साल बदलता है डूडल

यह डूडल गूगल की वार्षिक परंपरा का हिस्सा है, जो न्यू ईयर ईव को समर्पित होता है. इसमें 2025 और 2026 दोनों नंबर प्रमुखता से दिखाए गए हैं, साथ ही एनिमेटेड एलिमेंट्स जैसे चमकती लाइट्स और पार्टी डेकोर जो नए साल की उम्मीदों और उत्साह को दर्शाते हैं.

कई देशों में दिख रहा नया डूडल

गूगल का कहना है कि यह डूडल उस पल को सेलिब्रेट करता है जब अरबों लोग परिवार-दोस्तों के साथ बीते साल को अलविदा कहते हैं और नए साल का स्वागत करते हैं. फिलहाल सुबह होने के बावजूद, यह डूडल 'New Year's Eve 2025' नाम से दुनिया भर के कई देशों में दिख रहा है.

पिछले वर्षों की तरह, गूगल के न्यू ईयर डूडल अब एक डिजिटल रिवाज बन चुके हैं. ये साधारण लेकिन प्रभावशाली डिजाइन से पूरी दुनिया को एक साझा जश्न से जोड़ते हैं.

बस आने को है नया साल

2026 की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है. चाहे आतिशबाजी हो, परिवार के साथ डिनर हो या शांतिपूर्ण आत्मचिंतन, यह डूडल हमें याद दिलाता है कि नया साल, नई शुरुआत, नई उम्मीदें और नए संकल्प लेकर आता है.