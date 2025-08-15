विज्ञापन
टोरंटो के कलाकारों ने 'ओम शांति ओम' का आइकॉनिक सीन रिक्रिएट कर लोगों को किया हैरान, Video खड़े कर देगा रोंगटे

इस कार्यक्रम में शामिल हुए एक इंफ्लुएंसर द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में, ग्रुप 'दास्तान-ए-ओम शांति ओम' गाते हुए दिखाई दे रहा है, यह वह गीत है जो फिल्म की पूरी कहानी को एक नाटकीय क्रम में समेटे हुए है.

टोरंटो के कलाकारों ने 'ओम शांति ओम' का आइकॉनिक सीन रिक्रिएट कर लोगों को किया हैरान, Video खड़े कर देगा रोंगटे
टोरंटो के कलाकारों ने रिक्रिएट किया 'ओम शांति ओम' का आइकॉनिक सीन

टोरंटो के कलाकारों (Toronto artists) के एक समूह ने बॉलीवुड की हिट फिल्म 'ओम शांति ओम' (Om Shanti Om) के पॉपुलर कमबैक वाले सीन को फिर से रिक्रिएट किया है, जिसका एक वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है. इस परफॉरर्मेंस का एक वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है. इस कार्यक्रम में शामिल हुए एक इंफ्लुएंसर द्वारा इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में, ग्रुप 'दास्तान-ए-ओम शांति ओम' गाते हुए दिखाई दे रहा है, यह वह गीत है जो फिल्म की पूरी कहानी को एक नाटकीय क्रम में समेटे हुए है.

इंफ्लुएंसर ने कैप्शन में लिखा, "ओम शांति ओम के इस पॉपुलर कमबैक वाले सीन को बेहद टैलेंटेड @mumbai\_troupers द्वारा लाइव रीक्रिएट किया जाना किसी जादुई अनुभव से कम नहीं था. डॉयलॉग, भाव, ऊर्जा - सब कुछ इतना प्रभावशाली था कि ऐसा लगा जैसे उस कभी न भुलाए जाने वाले सिनेमाई पल को फिर से जी लिया हो." 

उन्होंने आगे कहा, "इतने शानदार पल के सार को इतनी शिद्दत और खूबसूरती से कैद करने के लिए कलाकारों का बहुत सम्मान. खासकर मुख्य कलाकार @kareenasingh25 और @its\_sherwin27, ओम और शांति." सोशल मीडिया यूज़र्स ने कमेंट सेक्शन में कलाकारों की जमकर तारीफ़ की. एक यूज़र ने कहा, "यार, मैं इसका (अपने बचपन के सपने का) हिस्सा बनना चाहता हूं," जबकि दूसरे ने लिखा, "आज रात ओम शांति ओम ज़रूर देखूंगा! बहुत बढ़िया है दोस्तों."

देखें Video:

एक यूज़र ने कमेंट किया, "यह वाकई कमाल का है." "क्या कमाल का अभिनय है. सब कुछ परफेक्ट है. मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं." एक और यूज़र ने लिखा, "क्या सिनेमाई परफॉर्मेंस है, बहुत पसंद आया." दास्तान-ए-ओम शांति ओम मूलतः फिल्म का एक कथात्मक पुनरावलोकन है, जो ओम की यात्रा और उसके तथा शांति के भाग्य को आकार देने वाले नाटकीय मोड़ों पर आधारित है.

बता दें कि 2007 में रिलीज़ हुई, ओम शांति ओम का निर्देशन फराह खान ने किया था. मयूर पुरी और मुश्ताक शेख के साथ मिलकर लिखी गई इस हिट बॉलीवुड फिल्म में शाहरुख खान ने दोहरी भूमिका निभाई थी और यह दीपिका पादुकोण की हिंदी फिल्म डेब्यू थी. इसमें श्रेयस तलपड़े, किरण खेर और अर्जुन रामपाल भी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे.

