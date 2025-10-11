Google Doodle: गूगल को भी पसंद आ गई इडली, जानिए क्यों है ये इतनी खास और रेसिपी

Idli Google Doodle: आज गूगल ने अपने होमपेज पर एक स्पेशल डूडल शेयर किया है जो इडली को सेलीब्रेट कर रहा है. जब भी बात साउथ इंडियन फूड की आती है तो वो लोगों की फेवरेट लिस्ट में टॉप पर रहता है! ऐसा इसलिए भी है कि ये टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी होता है. इसको आप नाश्ते में, लंच में या फिर डिनर में खा सकते हैं. बता दें कि गूगल के होमपेज पर बना डूडल “Celebrating Idli” — जिसमें दक्षिण भारत की इस प्रसिद्ध नाश्ते की व्यंजन को सम्मानित किया गया है.

डूडल में क्या दिखाया गया है?

Google ने अपने लोगो को एक केले के पत्ते (banana leaf) पर इस तरह से दिखाया है कि वो साउथ इंडिया के पारंपरिक व्यंजन-परोसने की शैली को याद दिलाता है.

“G” अक्षर चावल के दानों (या सफेद अनाज) से बना दिखता है.

पहला “O” एक कटोरी में इडली-बैटर (घोल) दिखाता है, जो फर्मेंटेशन प्रोसेस को दिखाता है.

दूसरे “O” में इडली स्टैंड या मोल्ड दिखाया गया है, जिस पर इडली स्टीम होती है.

“G” और “L” अक्षर इडली की गोल-गोल शेप और मेंदू वडा जैसी पारंपरिक डिश से बने हुए हैं.

“E” अक्षर में चटनी और सांभर की कटोरियाँ और एक इडली दिखायी गई है.

इस तरह डूडल ने आर्ट और डिश को मिलाकर एक ऐसा डूडल तैयार किया है, जो सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि कहानी का भी प्रतीक है.

इडली का पोषण और स्वास्थ्य

इडली चावल और उरद दाल के मिश्रण से बनी होती है और इसके मिश्रण को फर्मेंट किया जाता है.

फर्मेंट करने से इसका स्वाद तो बढ़ता है साथ ही ये हल्की हो जाती है साथ ही ये पोषक तत्वों की जैव उपलब्धता (bioavailability) को भी बढ़ाती है.

इडली कम फैट (low fat), हेल्दी कार्बोहाइड्रेट और पर्याप्त प्रोटीन का सोर्स होती है, जिसे आसानी से पचाया जा सकता है.

इडली रेसिपी (Idli Recipe)

इडली बनाने के लिए आप रात को एक कटोरी उरद दाल और तीन कटोरी चावल को धोकर अलग-अलग भिगोकर रख दें. आप दाल में एक चम्मच मेथी दाना को भी धुलकर भीगने के लिए छोड़ दें. दूसरे दिन सुबह दाल और चावल को अलग-अलग पीसकर एक बड़े बर्तन में मिक्स कर लें और इसको ढ़ककर किसी गर्म जगह पर रख दें. कुछ घंटो बाद ही इसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा और आपका जो बैटर है वो अपनी क्वांटिटी से ज्यादा हो जाएगा. बस जब ये फर्मेंट हो जाए तो आपको इडली बनाने के लिए इसके सांचो को ग्रीस करना है उसमें बैटर भरना है और इडली को स्टीम कर लेना है.

इडली को चेक करने के लिए आप किसी चीज को उसके अंदर डालें अगर वो पूरा साफ बाहर निकल रहा है तो आपकी इडली बनकर तैयार है.

