जम्मू-कश्मीर: मासूम को कूड़े में मिला 'खतरनाक खिलौना',  पुलिस ने कहा- ये चाइनीज राइफल स्कोप

Chinese Sniper Scope: जम्मू-कश्मीर में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मासूम बच्चा कूड़े के ढेर से मिला एक 'खतरनाक खिलौना' लेकर खेल रहा था, लेकिन जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं, बल्कि चीन में बना राइफल स्कोप है. यह मामला सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय बन गया है.

बच्चे को कूड़े में मिला स्कोप

दरअसल, जम्मू के असराराबाद इलाके में एक छह साल का बच्चा एक अजीब चीज से खेलता हुआ मिला. जब अधिकारियों ने उसके माता-पिता से पूछा तो उन्होंने बताया कि यह स्कोप बच्चे को पास के कूड़े के ढेर में मिला था. परिवार को भी नहीं पता था कि यह कितना खतरनाक हो सकता है.

पुलिस की जांच और तलाशी अभियान

पुलिस ने बताया कि यह स्कोप चीन में बना है और इसे स्नाइपर राइफल पर भी लगाया जा सकता है. इस जानकारी के बाद जम्मू के सिधरा इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया. वरिष्ठ अधिकारी भी उस जगह पहुंचे जहां यह हथियार अटैचमेंट मिला था.

एक व्यक्ति को हिरासत में लिया

न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, स्कोप मिलने के मामले में सांबा जिले से एक 24 साल के युवक को हिरासत में लिया गया है. पुलिस ने बताया कि यह टेलिस्कोप हथियार पर लगाया जा सकता है और मामले की जांच पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (SOG) कर रही है.

लोगों से अपील

पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं और हर पहलू पर नजर रखी जा रही है.

अलग घटना में एक और गिरफ्तारी

इसी दौरान, सांबा जिले में एक और व्यक्ति तनवीर अहमद को हिरासत में लिया गया. उसके मोबाइल पर एक पाकिस्तानी नंबर मिलने के बाद यह कार्रवाई की गई. अधिकारियों ने बताया कि तनवीर मूल रूप से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग का रहने वाला है और फिलहाल सांबा में रह रहा था.