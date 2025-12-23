विज्ञापन
बिरयानी, पिज्जा, बर्गर या डोसा? दिल्ली वालों ने इस साल सबसे ज्यादा क्या किया ऑर्डर

Delhi News: रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय खानों के प्रति प्यार है. पहाड़ी खाने में नौ गुना बढ़ोतरी हुई, जबकि मालाबार, राजस्थानी, मालवणी और अन्य क्षेत्रीय खानों के ऑर्डर में भी पिछले एक साल में लगभग दोगुना बढ़ोतरी हुई है.

दिल्ली वालों ने ऑनलाइन क्या ज्यादा मंगवाया.
  • स्विगी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2025 में बिरयानी, बर्गर, पिज़्ज़ा और डोसा सबसे ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर किए गए.
  • बिरयानी के कुल नौ करोड़ तीस लाख से अधिक ऑर्डर हुए जो उपभोक्ताओं की सबसे पसंदीदा डिश बनी.
  • स्थानीय और क्षेत्रीय खानपान के ऑर्डर में पिछले साल के मुकाबले दोगुनी वृद्धि देखी गई है.
नई दिल्ली:

साल 2025 जाने को है और नया साल आने वाला है. लोग जमकर पार्टी कर रहे हैं. लोगों ने पूरे साल ही जमकर पार्टी की है. घर बैठे अपना मनपसंद खाना खूब ऑर्डर किया है. इस साल भारतीयों को खाने में बिरयानी, बर्गर, पिज़्ज़ा और डोसा खूब भाया. ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये खुलासा फूड डिलीवरी ऐप स्विगी ने मंगलवार को एक रिपोर्ट में किया. स्विगी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दूसरे खाने की तुलना में बिरयानी, बर्गर, पिज़्ज़ा और डोसा सबसे ज्यादा ऑनलाइन ऑर्डर किए गए.

दिल्ली वालों ने सबसे ज्यादा क्या खाया?

‘हाउ इंडिया स्विगीड' रिपोर्ट के 10वें संस्करण में ऐप से इस साल ऑनलाइन खाना ऑर्डर के आधार पर डिलिवरी की खास बातें बताई गई गई हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2025 में 9.3 करोड़ बिरयानी ऑर्डर की गईं, जो इस्तेमालकर्ताओं की पसंदीदा बनी रही, इसके बाद बर्गर के 4.42 करोड़ ऑर्डर, पिज़्ज़ा के 4.01 करोड़ ऑर्डर और डोसा के 2.62 करोड़ ऑर्डर आए.

Swiggi से ऑनलाइन क्या मंगवाया?

रिपोर्ट में कहा गया है कि स्थानीय खानों के प्रति प्यार है. पहाड़ी खाने में नौ गुना बढ़ोतरी हुई, जबकि मालाबार, राजस्थानी, मालवणी और अन्य क्षेत्रीय खानों के ऑर्डर में भी पिछले एक साल में लगभग दोगुना बढ़ोतरी हुई. इसमें बताया गया है कि रात के खाने के ऑर्डर दोपहर के खाने के ऑर्डर से लगभग 32 प्रतिशत ज़्यादा थे.

रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि वैश्विक खाने भी इसमें शामिल हुए, जिसमें मैक्सिकन (1.6 करोड़ ऑर्डर), तिब्बती (1.2 करोड़ से ज़्यादा ऑर्डर), कोरियन (47 लाख ऑर्डर) उपभोक्ताओं के पसंदीदा बन गए.

स्विगी ऐप लोगों की खास पसंद

बता दें कि घर बैठे खाना मंगवाने के लिए ऑलाइन डिलीवरी ऐप स्विगी लोगों की खास पसंद बना हुआ है. जिसकी मदद से किसी भी समय घर बैठे खाना मंगवाया जा सकता है. सर्दी, गर्मी या बरसात, हर मौसम में डोर स्टेप डिलीवरी की सुविधा उपभोक्ताओं को मिलती है. अपना पसंदीदा खाना किसी भी वक्त लोग आसानी से मंगवा सकते हैं.

इनपुट- भाषा के साथ

