दुल्हन नहीं, दामाद की पहली रसोई! इस दूल्हे ने तोड़ दी सदियों पुरानी परंपरा, ऐसे निभाई पूरी रस्म

लुधियाना के एक दूल्हे ने पहली रसोई की रस्म निभाकर सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, वीडियो देखकर लोग बराबरी और प्यार की तारीफ कर रहे हैं.

Groom Pehli Rasoi Video: भारत में शादी के मौसम के साथ कई परंपराएं निभाई जाती हैं, जिनमें पहली रसोई एक अहम रस्म मानी जाती है. आमतौर पर यह रस्म नई दुल्हन से जुड़ी होती है, लेकिन लुधियाना के एक दूल्हे ने इस परंपरा को बिल्कुल नए अंदाज़ में निभाकर सोशल मीडिया का दिल जीत लिया है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो की शुरुआत एक फूलों से सजे गैस चूल्हे से होती है, जहां परिवार दामाद का स्वागत करता है. इसके बाद कैमरा रसोई में पहुंचता है, जहां सब्ज़ियां करीने से सजी हुई दिखती हैं. इसके बाद नया-नवेला दूल्हा रसोई में एप्रन पहनकर पिज़्ज़ा और मशरूम की डिश बनाता नज़र आता है. उसका खाना बनाने का अंदाज़ जितना खास है, उससे कहीं ज्यादा खास है ससुराल वालों की प्रतिक्रिया, जो खाना चखते ही मुस्कुराते नज़र आते हैं.

देखें Video:

दामाद की पहली रसोई

वीडियो में देखा जा सकता है कि खाना परोसने के बाद पूरा परिवार दामाद की तारीफ करता है और उसका हौसला बढ़ाता है. यह नज़ारा दिखाता है कि घर की ज़िम्मेदारियां सिर्फ किसी एक की नहीं होतीं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो के साथ कैप्शन लिखा गया, दामाद की पहली रसोई, प्यार में रसोई तक आ गए. कमेंट सेक्शन में लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 

एक यूज़र ने लिखा, सब्ज़ी काटना असली मेहनत होती है, जो पहले ही हो चुकी थी. दूसरे ने कहा, कई घरों में दुल्हन की पहली रसोई में पूरा खाना नहीं बनता, बस कढ़छी चलवाई जाती है. एक और यूज़र ने लिखा, अभी फिल्म देखी थी और फिर ये वीडियो दिख गया, ऐसे पल उम्मीद देते हैं.

क्यों खास है यह वीडियो?

यह वीडियो सिर्फ एक रस्म निभाने का नहीं, बल्कि बराबरी और साझेदारी का संदेश देता है. यह दिखाता है कि परिवार के लिए खाना बनाना सिर्फ दुल्हन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पति-पत्नी दोनों मिलकर हर परंपरा को नए मायनों में जी सकते हैं. इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक दूल्हा ससुराल जाकर पहली रसोई निभाता नज़र आया था. उसने अपनी पत्नी की पसंदीदा फ्रूट कस्टर्ड बनाई थी, जिससे लड़की का परिवार बेहद खुश हुआ और परंपरा के अनुसार उसे शगुन भी दिया गया.

