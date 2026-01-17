विज्ञापन
130 साल पुराना घर खरीदने वाले के नाम आई रहस्यमयी चिट्ठी, खुले ऐसे राज़, बदल गई कपल की ज़िंदगी

130 साल पुराने घर में आए एक रहस्यमयी पत्र ने कपल को छिपे कमरों और डरावने रहस्यों तक पहुंचा दिया, जिसकी कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई.

130 साल पुराना घर खरीदने वाले के नाम आई रहस्यमयी चिट्ठी, खुले ऐसे राज़, बदल गई कपल की ज़िंदगी
130 साल के घर से निकली चौंकाने वाली कहानी

घर खरीदना किसी सपने के सच होने जैसा होता है, लेकिन क्या हो अगर उसी घर से जुड़े रहस्य धीरे-धीरे सामने आने लगें? एक मिलेनियल कपल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जब 130 साल पुराने उनके नए घर में एक अजीबोगरीब पत्र आया और फिर शुरू हुआ छिपे कमरों और रहस्यमयी जगहों का सिलसिला. अमेरिका में रहने वाले कपल कोर्टनी और मैट ने जब 130 साल पुराना एक विक्टोरियन स्टाइल घर खरीदा, तब उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि यह घर अपने अंदर कई अनकहे राज़ छुपाए बैठा है.

‘खरीदार के नाम' आया रहस्यमयी पत्र

कोर्टनी के अनुसार, उन्हें एक दिन एक पत्र मिला, जिस पर सिर्फ़ 'खरीदार' लिखा था. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, यह पत्र कनाडा से भेजा गया था. पत्र लिखने वाली महिला ने खुद को मैडिसन परिवार की आखिरी जीवित सदस्य बताया. महिला ने दावा किया कि यह घर पहले उनके परिवार का था और उन्होंने अपना बचपन यहीं बिताया है. पत्र में यह भी लिखा गया था कि घर में कुछ ऐसे छिपे कमरे और जगहें हैं, जिनकी जानकारी नए मालिकों को घर खरीदते वक्त नहीं दी गई होगी.

पत्र के सुराग और पहला छुपा राज़

पत्र में दिए गए संकेतों के आधार पर कोर्टनी और मैट ने घर की तलाशी शुरू की. सबसे पहले उन्हें ड्रॉइंग रूम में फायरप्लेस के ऊपर एक सीक्रेट वाइन कैबिनेट मिला, जो एक स्लाइडिंग ग्लास पैनल के पीछे छुपा हुआ था. इस कैबिनेट के अंदर सालों पुरानी धूल जमी शराब की बोतलें थीं. इनमें 1970 की फ्रेंच रोज़ वाइन, 1989 की कैबर्नेट सॉविन्यॉं और कई बोतलें बर्बन, बीयर और क्रीम शेरी शामिल थीं.

बाथरूम के पीछे छुपा डरावना सच

इसके बाद पत्र उन्हें बाथरूम की एक दीवार के सामने ले गया. वहां एक छुपा हुआ रास्ता मिला, जिसे देखकर कोर्टनी ने इसे घर की सबसे डरावनी जगह बताया. हालांकि वहां कोई पूरा कमरा नहीं था, बल्कि एक संकरा और पुराना क्रॉल स्पेस मिला, जो किसी डरावने अटारी जैसा लग रहा था. कोर्टनी का मानना है कि पहले यहां एक कमरा रहा होगा, जिसे बाद में बंद कर दिया गया.

टॉयलेट के सामने खुला सबसे बड़ा रहस्य

जब यह खोज थोड़ी निराशाजनक लगी, तभी कोर्टनी की नजर टॉयलेट के सामने लगे एक छोटे से बंद दरवाज़े पर पड़ी. जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, उसके पीछे एक बड़ा ट्रंक रूम निकला. कोर्टनी ने बताया कि यह जगह काफी बड़ी है और भविष्य में वे सोचेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए. फिलहाल यह उनके लिए घर का सबसे दिलचस्प और खास हिस्सा बन गया है.

सोशल मीडिया पर वायरल

कोर्टनी ने इस पूरी कहानी को टिकटॉक पर शेयर किया, जहां वीडियो को अब तक 15 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो में कपल अपने पुराने घर का टूर कराते नजर आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने यह घर एक ऐतिहासिक संस्था से खरीदा था. हालांकि घर की सही लोकेशन और मैडिसन परिवार से जुड़ी पुख्ता जानकारी अभी सामने नहीं आई है.

