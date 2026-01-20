आईटी में 1.8 लाख सालाना सैलरी! VIDEO में शख्स की सलाह सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स आईटी सेक्टर में शुरुआती सैलरी को लेकर अहम सलाह देता नजर आ रहा है. वीडियो में वह बताता है कि हाल ही में एक युवक ने उसे मैसेज किया था और कहा था कि उसे 1.8 लाख रुपये प्रति वर्ष की सैलरी का ऑफर मिला है और वह उलझन में है कि कंपनी जॉइन करे या नहीं.

शुरुआत में सैलरी नहीं, एक्सपीरियंस ज़रूरी

वीडियो में शख्स कहता है कि आईटी सेक्टर में करियर की शुरुआत में अगर सैलरी कम है या इंटर्नशिप करनी पड़ रही है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है. उसके मुताबिक, शुरुआती दो साल सिर्फ एक्सपीरियंस इकट्ठा करने पर ध्यान देना चाहिए. किसी भी कंपनी में काम करके अनुभव लेने के बाद जब एक्सपीरियंस लेटर मिल जाता है, तब बेहतर कंपनियों में नौकरी के मौके अपने आप खुलने लगते हैं.

देखें VIDEO:

बेहतर ऑफर मिले तो कंपनी बदलने की सलाह

वह आगे कहता है कि अगर किसी के पास बेहतर जॉब ऑफर आते हैं, तो कंपनी बदलने में कोई हर्ज नहीं है. लेकिन अगर शुरुआत में कोई काम मिल रहा है और सैलरी ज्यादा नहीं भी है, तो सिर्फ पैसों के बारे में सोचने के बजाय काम सीखने और अनुभव जुटाने पर फोकस करना चाहिए. उनका कहना है कि एक्सपीरियंस ही आगे चलकर अच्छी सैलरी की राह बनाता है.

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @growth_spree नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा गया है- फ्रेशर्स की सैलरी 1.8 लाख रुपये प्रति वर्ष! क्या करें?? अब तक इसे 70 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 2 हजार से अधिक लाइक मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों की राय बंटी हुई नजर आई. एक यूजर ने लिखा- कि उसने भी अपने करियर की शुरुआत 1.8 लाख सालाना सैलरी से की थी और अनुभव पर ध्यान देने से आगे चलकर फायदा हुआ. वहीं दूसरे यूजर ने सवाल उठाया, कि औसत पृष्ठभूमि से आने वाला व्यक्ति इतने कम वेतन में बड़े और महंगे शहरों में गुजारा कैसे करेगा?

