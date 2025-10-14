मिठाई का फैशन शो! गरीब लड्डू से दिल्ली वाली काजू कतली तक, सबने किया रैंप वॉक, Video देख मुंह में आ जाएगा पानी

Mithaai Fashion show: दशहरे का त्योहार जा चुका है और अब देशभर में दिवाली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. आगामी 20 अक्टूबर को दिवाली के मौके पर घर-घर दीप जगमगाते नजर आएंगे और चारों ओर पटाखों का शोर और फुलझड़ियों की चिंगारी त्योहार को रोशन करती दिखेंगी. दिवाली पर लोग अपने पड़ोसी, रिश्तेदार और अपने सगे-संबंधियों का तरह-तरह की मिठाइयों से मुंह भी मीठा करेंगे. सोशल मीडिया पर भी दिवाली का जश्न शुरू हो चुका है और लोग जमकर तैयारी करते नजर आ रहे हैं. वहीं, दिवाली के पोस्टर, ग्राफिक्स और जीआईएफ भी तैयार हो रहे हैं. वहीं, एआई ने दिवाली को और भी खास बनाने के लिए एक वीडियो बनाया है, जिसमें मिठाइयों का फैशन शो देखने को मिल रहा है. यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आपके मुंह में पानी आने वाला है.



मिठाई का फैशन शो वीडियो

इस एआई वीडियो में देखेंगे कि तरह-तरह की मिठाई अपने ही स्टाइल में रैंप वॉक करती नजर रही है. सबसे पहले रैंप पर टोन्ड फिगर वाली दिल्ली की काजू कतली मटक-मटक चलती नजर आती है. इसके बाद लाल जोड़े में गुलाब जामुन की रैंप पर एंट्री होती है. फिर अमिताभ बच्चन स्टाइल में चलते हुए और शेरवानी पहने पेड़ा लाल रैंप की शान बढ़ाते हैं. रैंप पर धाकड़ अंदाज में मिल्क केक ताऊ अपना दंबग स्टाइल दिखाते हैं और फिर साड़ी पहने क्यूट सी बर्फी रानी रैंप पर अपनी अदाओं से कहर ढाती हैं. इसके बाद फटे हाल गरीब मोतीचूर लड्डू लाल रैंप पर हंसते हुए अपना देसी लुक फ्लॉन्ट करते हैं. आखिर में देश की 'राष्ट्रीय मिठाई' सोन पापड़ी देवी, जिसके बिना सबकी दिवाली अधूरी है, स्टेज पर एंट्री लेती है. अब मिठाई फैशन शो पर लोगों के कैसे रिएक्शन आ रहे हैं चलिए पढ़ते हैं.

देखें Video:



लोगों के मुंह में आया पानी

मिठाई फैशन शो के इस वायरल वीडियो को तकरीबन 9 लाख लोगों ने लाइक कर दिया है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'मोतीचूर को गरीब क्यों बना दिया ये मेरा फेवरेट है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'मेरा दिल तो काजू कतली पर आ गया'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'हाय गुलाबी जान कितनी क्यूट है'. चौथे ने लिखा है, 'कितना ही कर लो, जीतेगी सोन पापड़ी ही'. एक और लिखता है, 'म्हारे ताऊ मिल्क केक को कैसे भूल गए'. अब लोग इस मिठास भरे वीडियो पर ऐसे ही स्वीट-स्वीट कमेंट पोस्ट कर वीडियो का लुत्फ उठा रहे हैं. इस वीडियो को देखने के बाद कई यूजर्स के मुंह में तो पानी आ गया है.

