विज्ञापन
विशेष लिंक

कैंसर पेशेंट की ‘तड़पाओगे तड़पा लो’ रील ने इंटरनेट को किया भावुक, लोगों ने कहा - असली हिम्मत इसे कहते हैं...

सोशल मीडिया पर एक कैंसर पेशेंट की ‘तड़पाओगे तड़पा लो’ गाने पर बनी रील वायरल हो रही है. वीडियो में मरीज की मुस्कुराहट और जज्बे ने लाखों दिल जीत लिए हैं. लोग कह रहे हैं– यही असली स्ट्रेंथ है.

Read Time: 2 mins
Share
कैंसर पेशेंट की ‘तड़पाओगे तड़पा लो’ रील ने इंटरनेट को किया भावुक, लोगों ने कहा - असली हिम्मत इसे कहते हैं...
कैंसर पेशेंट की ‘तड़पाओगे तड़पा लो’ गाने पर बनी रील

Cancer patient reel on Tadpaoge Tadpa Lo: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो हर किसी की आंखें नम कर रहा है. वीडियो में एक कैंसर पेशेंट बॉलीवुड गाने ‘तड़पाओगे तड़पा लो…' पर रील बनाती नजर आती है. सिर पर बाल नहीं, चेहरे पर थकान लेकिन दिल में अदम्य हिम्मत, यही वीडियो की असली ताकत है.

इंटरनेट पर भावुक प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट सेक्शन में भावनाएं ज़ाहिर करनी शुरू कर दीं. किसी ने लिखा, “ये सिर्फ वीडियो नहीं, जिंदगी से लड़ने का सबक है.” तो किसी ने कहा, “ये मुस्कान लाखों लोगों को हिम्मत दे गई.” कई सेलिब्रिटीज़ ने भी इस रील को शेयर करते हुए मरीज के जज्बे को सलाम किया.

देखें Video:

कैंसर से लड़ने की प्रेरणा बनी रील

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@trizhasjourney) नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो को अबतक 18 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग वीडियो पर ढेरों प्यार भरे कमेंट्स कर रहे हैं. ऐसे वीडियो न सिर्फ इंटरनेट पर वायरल होते हैं, बल्कि लाखों लोगों को जीवन से हार न मानने की प्रेरणा भी देते हैं. मरीज ने दिखाया कि बीमारी शरीर को कमजोर कर सकती है, लेकिन आत्मा को नहीं. उनकी यह रील उन सबके लिए उम्मीद की किरण बन गई है जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं.

सोशल मीडिया की पॉज़िटिव पावर

जहां सोशल मीडिया पर रोज़ाना ट्रोलिंग और नेगेटिविटी की खबरें आती हैं, वहीं ऐसे वीडियो याद दिलाते हैं कि इंटरनेट कभी-कभी दिलों को जोड़ने और इंसानियत दिखाने का जरिया भी बन सकता है.

यह भी पढ़ें: 1990 से 2025 तक में इतनी बढ़ी 1 किलो सोने की कीमत, जानकर चौंके लोग, हर्ष गोयनका की वायरल पोस्ट पर छिड़ी बहस

केबीसी में जूनियर कंटेस्टेंट की हरकतों पर भड़के अमिताभ बच्चन के फैंस, बोले- माता-पिता संस्कार देना भूल गए

8वीं के बाद छोड़ा स्कूल, 15 साल की उम्र में खोली राशन की दुकान, अब बुर्ज खलीफा में रहता है ये भारतीय करोड़पति

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cancer Patient Viral Reel, Cancer Patient, Tadpaoge Tadpa Lo Song
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com