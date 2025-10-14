कैंसर पेशेंट की ‘तड़पाओगे तड़पा लो’ रील ने इंटरनेट को किया भावुक, लोगों ने कहा - असली हिम्मत इसे कहते हैं...

Cancer patient reel on Tadpaoge Tadpa Lo: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो हर किसी की आंखें नम कर रहा है. वीडियो में एक कैंसर पेशेंट बॉलीवुड गाने ‘तड़पाओगे तड़पा लो…' पर रील बनाती नजर आती है. सिर पर बाल नहीं, चेहरे पर थकान लेकिन दिल में अदम्य हिम्मत, यही वीडियो की असली ताकत है.

इंटरनेट पर भावुक प्रतिक्रियाएं

वीडियो वायरल होते ही लोगों ने कमेंट सेक्शन में भावनाएं ज़ाहिर करनी शुरू कर दीं. किसी ने लिखा, “ये सिर्फ वीडियो नहीं, जिंदगी से लड़ने का सबक है.” तो किसी ने कहा, “ये मुस्कान लाखों लोगों को हिम्मत दे गई.” कई सेलिब्रिटीज़ ने भी इस रील को शेयर करते हुए मरीज के जज्बे को सलाम किया.

देखें Video:

कैंसर से लड़ने की प्रेरणा बनी रील

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर (@trizhasjourney) नाम के अकाउंट पर शेयर किया गया है. वीडियो को अबतक 18 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और लोग वीडियो पर ढेरों प्यार भरे कमेंट्स कर रहे हैं. ऐसे वीडियो न सिर्फ इंटरनेट पर वायरल होते हैं, बल्कि लाखों लोगों को जीवन से हार न मानने की प्रेरणा भी देते हैं. मरीज ने दिखाया कि बीमारी शरीर को कमजोर कर सकती है, लेकिन आत्मा को नहीं. उनकी यह रील उन सबके लिए उम्मीद की किरण बन गई है जो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं.

सोशल मीडिया की पॉज़िटिव पावर

जहां सोशल मीडिया पर रोज़ाना ट्रोलिंग और नेगेटिविटी की खबरें आती हैं, वहीं ऐसे वीडियो याद दिलाते हैं कि इंटरनेट कभी-कभी दिलों को जोड़ने और इंसानियत दिखाने का जरिया भी बन सकता है.

