सोशल मीडिया पर एक टीचर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण और अर्जुन का किस्सा सुनाते हुए जीवन का गहरा संदेश दिया है. वीडियो देखकर यूजर्स बोले– “ऐसे टीचर हर बच्चे को मिलने चाहिए.”

भगवान थोड़ा इसीलिए देते है, क्लास में टीचर ने सुनाया कृष्ण-अर्जुन का मज़ेदार किस्सा, यूजर्स बोले- दिल छू लिया!
टीचर ने सुनाया कृष्ण-अर्जुन का प्रेरक किस्सा

Teacher Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक टीचर का वीडियो लोगों के बीच खूब शेयर किया जा रहा है. वीडियो में वह कृष्ण और अर्जुन का एक प्रेरक प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं – “भगवान थोड़ा इसीलिए देते हैं, ताकि इंसान को मेहनत करने की आदत रहे और अहंकार न आए.” इस कहानी के ज़रिए टीचर ने गीता के मूल संदेश को बेहद सरल शब्दों में समझाया -‘कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो.' उन्होंने बताया कि भगवान जब कम देते हैं, तो वो सज़ा नहीं, बल्कि इंसान को मजबूत बनाने का तरीका होता है.

कृष्ण-अर्जुन के बीच हुई बातचीत का किस्सा

वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्लासरूम में टीचर श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुई बातचीत का एक किस्सा सुनाते हुए बताते हैं कि जब अर्जुन एक भिखारी को देखकर श्री कृष्ण से कहते हैं कि ‘आपने ऐसे लोगों को क्यों बनाया है?', तब वह उन्हें अनसुना कर आगे बढ़ जाते हैं. इसके बाद अर्जुन उस भिखारी को कुछ सोने के सिक्के दे देते हैं, जिन्हें भिखारी से छीनकर चोर भाग जाता है.

इसके बाद जब वह दोबारा भिखारी को भीख मांगता देखते हैं, तो वह उसे बुलाकर हीरे देते हैं. जब भिखारी हीरे घर लेकर पहुंचता है, तो वह उन्हें एक मटके में छिपा देता है. फिर अगले दिन उसी मटके को लेकर पानी भरने चली जाती है, जिससे सारे हीरे पानी में बह जाते हैं. इससे जब भिखारी निराश होता है... तो श्री कृष्ण उसे फिर 2 सिक्के देते हैं.

भिखारी को लगता है कि दो सिक्कों से क्या ही होगा... तो वह उन्हें देकर मछुआरे से एक तड़प रही मछली खरीद लेता है और उसे नदी में छोड़ देता है. मछली जैसे ही पानी में पहुंचती है, तो वह मुंह से हीरे उगलती है. फिर आगे जो होता है, वह कहीं न कहीं जिंदगी की सबसे जरूरी सीख है, जो आप वीडियो देखकर समझ सकते हैं. करीब 3 मिनट की यह वीडियो यहीं खत्म हो जाता है.

देखें Video:

ऐसे टीचर ही असली प्रेरणा हैं

इस वीडियो को एक्स पर @PoornimaNimo नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को अबतक 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. वीडियो देखकर लोगों ने दिल से रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, “आज के दौर में ऐसे टीचर दुर्लभ हैं.” दूसरे ने कहा, “कितनी सादगी से इतनी बड़ी बात कह दी.” कई लोगों ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि यह क्लासरूम से निकलकर पूरे समाज के लिए सीख है. जहां इंटरनेट पर रोज़ नई-नई वायरल क्लिप्स आती हैं, वहीं यह वीडियो लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा और पॉज़िटिविटी का स्रोत बन गया है. लोग कह रहे हैं कि इस तरह की बातें सुनकर मन को सुकून और सोच को दिशा मिलती है.

