1990 से 2025 तक में इतनी बढ़ी 1 किलो सोने की कीमत, जानकर चौंके लोग, हर्ष गोयनका की वायरल पोस्ट पर छिड़ी बहस

Gold price increase From 1990 to 2025: बिजनेसमैन हर्ष गोयनका की एक पोस्ट इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है. उन्होंने बताया कि 1990 में 1 किलो सोने की कीमत करीब 3 लाख रुपये के आसपास थी, जबकि 2025 में यही सोना करीब 70 लाख रुपये से 75 लाख रुपये तक पहुंच चुका है. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, “अगर किसी ने तब सोना खरीदा होता, तो आज करोड़पति होता.” अपने इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि 1 किलो सोना 90 के दशक में क्या खरीद सकता था और आज उससे क्या खरीदा जा सकता है. अक्टूबर की शुरुआत में भारत में सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है. इस बीच गोयनका की पोस्ट इन्वेस्टमेंट लवर्स के बीच काफी वायरल हो रही है.

पोस्ट ने छेड़ी सोचने पर मजबूर कर देने वाली बहस

हर्ष गोयनका ने बताया कि पिछले 30 सालों में सोने की कीमत कितनी तेजी से बढ़ी है. गोयनका ने कहा कि अगर यही रफ्तार रही तो 2030 तक 1 किलो सोना रॉल्स रॉयस के बराबर हो सकता है. उन्होंने मज़ाकिया अदाज़ मे लिखा कि 1990 में यही सोना एक मारुति 800 खरीद सकता था. अपनी पोस्ट में उन्होंने कुछ इस तरह से बताया....

1990: 1 किलो सोना = मारुति 800

2000: 1 किलो सोना = एस्टीम

2005: 1 किलो सोना = इनोवा

2010: 1 किलो सोना = फॉर्च्यूनर

2019: 1 किलो सोना = बीएमडब्ल्यू

2025: 1 किलो सोना = लैंड रोवर



अंत में उन्होंने कहा, 1 किलो सोना संभालकर रखें. 2030 में यह रोल्स-रॉयस कार के बराबर हो सकता है और 2040 में शायद एक प्राइवेट जेट के! हर्ष गोयनका की यह पोस्ट एक्स पर तेजी से वायरल हो रही है. पोस्ट के वायरल होते ही लोगों के बीच बहस छिड़ गई. कुछ ने कहा कि सोना हमेशा सुरक्षित निवेश रहा है, जबकि कुछ ने तर्क दिया कि अगर वही पैसा शेयर मार्केट या प्रॉपर्टी में लगाया जाता, तो रिटर्न इससे भी ज्यादा होते. कई यूजर्स ने इसे “समय और समझदारी” की मिसाल बताया.

निवेश का नज़रिया बदला या वैसा ही है?

1990 से लेकर अब तक भारत की अर्थव्यवस्था, महंगाई दर और निवेश पैटर्न में भारी बदलाव आया है. आज जहां म्यूचुअल फंड, क्रिप्टोकरेंसी और रियल एस्टेट जैसे कई विकल्प हैं, वहीं सोना अब भी “सेफ हेवन” माना जाता है. कई लोग अब डिजिटल गोल्ड और गोल्ड ईटीएफ में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं.

सोशल मीडिया पर क्या बोले यूजर्स

कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने तरह-तरह के रिएक्शन दिए. एक यूजर ने लिखा, “मेरे दादा ने 1990 में एक तोला सोना खरीदा था, अब उसकी कीमत देखकर हैरानी होती है.” वहीं दूसरे ने कहा, “समय बदल गया है, अब निवेश के कई रास्ते खुल गए हैं, लेकिन सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी.” इस वायरल पोस्ट ने फिर साबित कर दिया कि सोना सिर्फ गहनों में नहीं, सोच में भी निवेश है. समय चाहे कितना भी बदल जाए, भारतीयों का गोल्ड लव कभी कम नहीं होता.

