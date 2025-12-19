विज्ञापन
विशेष लिंक

IND vs SA. 5th T20I: इन बदलाव के साथ अहमदाबाद में उतरेंगी दोनों टीमें! जानें किन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, किनको मिलेगा मौका

India vs South Africa 5th T20I Playing 11: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पांचवें टी-20 मैच में भारतीय इलेवन में बदलाव देखने को मिल सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
IND vs SA. 5th T20I: इन बदलाव के साथ अहमदाबाद में उतरेंगी दोनों टीमें! जानें किन खिलाड़ियों का कटेगा पत्ता, किनको मिलेगा मौका
India vs South Africa 5th T20 Playing 11, match timings, live streaming
  • भारत और साउथ अफ्रीका के बीच अहमदाबाद में पांचवां टी20 मैच खेला जाएगा, जिससे सीरीज का विजेता तय होगा
  • चोटिल शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन को टीम में ओपनर के तौर पर मौका मिलने की संभावना है
  • बुमराह टीम के साथ लौट चुके हैं, लेकिन उनके शामिल होने पर कुलदीप यादव या शिवम दुबे को बाहर होना पड़ सकता है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

India vs South Africa, 5th T20I: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज का आखिरी मैच अहदाबाद में खेला जाएगा. इस मैच को जीतकर भारतीय टीम सीरीज को जीतने में सफल हो जाएगी. चौथा टी-20 मैच कोहरे के कारण रद्द हो गया था. वहीं, सीरीज को बराबरी करने के इरादे के साथ अफ्रीकी टीम मैदान पर उतरेगी. आजके मैच में भारतीय इलेवन में बदलाव देखने को मिल सकता है. चोटिल शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन को मौका मिल सकता है. इंजर्ड शुभमन गिल के अहमदाबाद टी20 में खेलने की संभावना काफी कम है.  ऐसे में सैमसन बतौर ओपनर टीम में वापसी कर सकते हैं.  संजू का लखनऊ में भी खेलना लगभग तय था, लेकिन मैच रद्द होने की वजह से उनके हाथ से यह मौका चला गया. अहमदाबाद में मौका मिलने की स्थिति में संजू बड़ी पारी खेलकर टीम में अपनी जगह फिर पक्का करने की कोशिश करेंगे. 

Latest and Breaking News on NDTV

क्या बुमराह की होगी वापसी

तीसरे टी-20 में बुमराह इलेवन का हिस्सा नहीं थे. बुमराह अपने नीजी कारणों के चलते तीसरा टी-20 नहीं खेले थे. लेकिन अब वो एक बार फिर से टीम के साथ जुड़ गए हैं, ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या उन्हें आखिरी मैच में मौका मिलता है. क्योंकि तीसरे टी-20 में हार्षित राणा ने  दो और अर्शदीप ने दो विकेट लिए थे. अब  सवाल उठता है कि यदि बुमराह इलेवन का हिस्सा होते हैं तो फिर किस खिलाड़ी को बाहर बैठाया जा सकता है. भारत के पास बुमराह के इलेवन में रखने के लिए या तो कुलदीप या शिवम दुबे की बली चढ़ानी होगी.

Latest and Breaking News on NDTV

भारत की संभावित XI
1. संजू सैमसन
2. अभिषेक शर्मा
3. सूर्यकुमार यादव (कप्तान)
4.तिलक वर्मा
5. हार्दिक पंड्या
6. शिवम दुबे/ कुलदीप यादल
7. जितेश शर्मा (विकेटकीपर)
8.जसप्रीत बुमराह/कुलदीप यादव
9. हर्षित राणा
10. अर्शदीप सिंह
11. वरुण चक्रवर्ती

Latest and Breaking News on NDTV

अहमदाबाद की पिच क्या असर दिखाएगी. 
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आमतौर पर हाई स्कोरिंग मैच होते हैं, जहां बल्लेबाजों को परिस्थितियों का भरपूर फायदा मिलता है. यह पिच पहले तेज़ गेंदबाजों को भी मदद करेगी, फिर धीमी होकर स्पिनरों को मौका देगी. ओस भी एक अहम भूमिका निभा सकती है. 

अहमदाबाद मौसम रिपोर्ट
AccuWeather के अनुसार, मैच के दौरान तापमान सुबह 25°C से दोपहर में 30°C तक रहेगा, और फिर शाम तक गिरकर लगभग 20°C हो जाएगा. उम्मीद है कि मौसम साफ़ रहेगा और हवा की क्वालिटी भी दूसरे मैचों की तरह खराब नहीं होगी.

साउथ अफ्रीकी इलेवन में एक बदलाव संभव
दूसरी ओर साउथ अफ्रीकी टीम में एक बदलाव देखने को मिल सकता है. अगले T20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय परिस्थितियों में अपने प्रयोगों को आज़माने का मेहमान टीम के लिए यह आखिरी मौका है. उनके बेस्ट नंबर 5 को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है. 

संभावित XI: क्विंटन डी कॉक, एडेन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवन फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को जेनसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्टजे, लुंगी एनगिडी/ओटनील बार्टमैन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India Vs South Africa 2025 India, Cricket, Sanju Viswanath Samson, Kuldeep Yadav, Shubman Singh Gill, Jasprit Jasbirsingh Bumrah
Get App for Better Experience
Install Now