IND vs SL U19 Semi Final: अगर इतने बजे तक शुरू नहीं हुआ मैच तो हो जाएगा रद्द, जानें कौन पहुंचेगा फाइनल में

दुबई के आईसीसी अकादमी ग्राउंड पर भारत और श्रीलंका के बीच अंडर-19 एशिया कप का सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है. हालांकि, खबर लिखे जाने कर मुकाबले का टॉस नहीं हो पाया है. मैच के परिणाम के लिए जरूरी है कि दोनों टीमें 20-20 ओवर खेलें.प्रासरणकर्ता के अनुसार, मैच का कट-ऑफ टाइम दोपहर 3:32 है, यानी इस समय तक मैच शुरू हो जाना चाहिए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैच रद्द कर दिया जाएगा. ऐसे में श्रीलंका बिना खेले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी, जबकि भारत फाइनल में पहुंचेगा.

भारतीय टीम ग्रुप ए में टॉप पर रही थी. उसने यूएई, पाकिस्तान और मलेशिया को हराया था. टीम इंडिया के 3 मैचों में 6 अंक थे. ऐसे में ग्रुप में टॉप पर रहने के कारण टीम इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगी. वहीं दूसरे सेमीफाइनल में पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश है. बांग्लादेश ग्रुप बी में टॉप पर रहा था. उसने श्रीलंका, नेपाल और अफगानिस्तान को हराया था. बांग्लादेश के 3 मैचों में 6 अंक थे और वो अजेय रहा था. बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच मैच का टॉस भी अभी तक नहीं हो पाया है. यह मुकाबला भी दुबई में हो रहा है. ऐसे में अगर यह मैच भी बारिश के कारण रद्द होता है तो बांग्लादेश फाइनल में पहुंचेगी. ऐसे में 21 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश खिताबी मैच में भिड़ेंगे. बता दें, इस मुकाबले के लिए कोई रिजर्व डे नहीं है.

सेमीफाइनल के लिए ऐसी हैं दोनों टीमें

भारत U19 टीम: आयुष म्हात्रे (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, विहान मल्होत्रा, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया, कनिष्क चौहान, खिलान पटेल, दीपेश देवेंद्रन, उधव मोहन, किशन कुमार सिंह, नमन पुष्पक, हेनिल पटेल, आरोन जॉर्ज, युवराज गोहिल.

श्रीलंका U19 टीम: दिमंथा महाविथाना, वीरन चामुदिथा, किथमा विथानापतिराना, कविजा गमागे, विमथ दिनसारा (कप्तान), चमिका हेनातिगाला, डुलनिथ सिगेरा, एडम हिल्मी (विकेटकीपर), सेठमिका सेनेविरत्ने, रसिथ निमसारा, थारुशा नवोद्य, मथुलन कुगाथास, विग्नेश्वरन आकाश, थारुशा नेथसारा, सनुजा निंदुवारा.