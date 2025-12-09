विज्ञापन

खून से भरे बाथटब में लेटे दिखे टॉक्सिक स्टार यश, 100 दिन बाद रिलीज होने जा रही ये फिल्म

टॉक्सिक का स्क्रीनप्ले यश और गीतू मोहनदास ने मिलकर लिखा है और मोहनदास फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं. इंग्लिश और कन्नड़ में एक साथ शूट की गई यह फिल्म बड़े पैमाने पर मल्टीलिंगुअल रोलआउट के लिए तैयार है.

टॉक्सिक का पोस्टर रिलीज
नई दिल्ली:

2026 की सबसे बड़ी रिलीज में से एक का काउंटडाउन ऑफिशियली शुरू हो गया है. टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स की रिलीज में ठीक 100 दिन बचे हैं, ऐसे में मेकर्स ने यश के एक शानदार नए पोस्टर के साथ सेलिब्रेशन शुरू कर दिया है, जिसने तुरंत फैंस का ध्यान खींचा है. यह फिल्म 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगी, जो गुड़ी पड़वा, उगादी और ईद के त्योहारों के साथ एकदम सही समय पर है. इससे इसे बॉक्स ऑफिस पर चार दिन की मजबूत पकड़ मिलेगी.

इस माइलस्टोन को मार्क करने के लिए, टीम ने एक शानदार पोस्टर रिलीज किया जिसमें यश खून से भरे एक बाथटब में हैं, उनका मस्कुलर फ्रेम और शरीर पर बने डिटेल्ड टैटू नजर आ रहे हैं. उनका चेहरा छिपा हुआ है, जिससे इंटरेस्ट और बढ़ गया है. इस इंटेंस, लगभग मिथिकल कंपोजिशन ने पहले ही ऑनलाइन एक्साइटेड रिएक्शन दिए हैं, फैंस इसे फिल्म की अब तक की सबसे दमदार झलकियों में से एक कह रहे हैं.

मेकर्स ने टॉक्सिक को बनाने वाले टैलेंट के बारे में भी नई डिटेल्स शेयर कीं. नेशनल अवॉर्ड-विनिंग सिनेमैटोग्राफर राजीव रवि फिल्म की विजुअल लैंग्वेज को लीड कर रहे हैं, जबकि रवि बसरूर, जिन्होंने पहले KGF में यश के साथ काम किया था, म्यूजिक स्कोर कर रहे हैं. एडिटिंग उज्ज्वल कुलकर्णी ने की है और टीपी आबिद प्रोडक्शन डिजाइन के इंचार्ज हैं.

एक्शन में इंटरनेशनल टच जोड़ते हुए, हॉलीवुड फिल्ममेकर जेजे पेरी, जो जॉन विक में अपने काम के लिए जाने जाते हैं ने कुछ बड़े एक्शन सेट-पीस डिजाइन किए हैं. उनका शामिल होना उस स्केल और एम्बिशन को दिखाता है जिसका इशारा मेकर्स अनाउंसमेंट के दिन से ही दे रहे थे.

टॉक्सिक का स्क्रीनप्ले यश और गीतू मोहनदास ने मिलकर लिखा है और मोहनदास फिल्म को डायरेक्ट भी कर रहे हैं. इंग्लिश और कन्नड़ में एक साथ शूट की गई यह फिल्म बड़े पैमाने पर मल्टीलिंगुअल रोलआउट के लिए तैयार है, जिसके हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और दूसरी भाषाओं में डब वर्शन प्लान किए गए हैं. वेंकट के नारायण और यश द्वारा KVN प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशंस के तहत प्रोड्यूस की गई, टॉक्सिक अगले साल की सबसे बड़ी पैन-इंडिया रिलीज में से एक बन रही है. अब 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो गया है, और टॉक्सिक का इंतजार ऑफिशियली हाई गियर में आ गया है.

