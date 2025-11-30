विज्ञापन

धर्मेंद्र के बाद अब इस मशहूर एक्टर का निधन, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर

मशहूर एक्टर एम.एस. उमेश ने अपने एक्टिंग करियर में कई क्रिटिक्स द्वारा सराही गई फिल्मों में काम किया है. वह अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे.

Read Time: 3 mins
Share
धर्मेंद्र के बाद अब इस मशहूर एक्टर का निधन, साउथ फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर
साउथ के एक्टर एमएस उमेश का निधन
Social Media
नई दिल्ली:

मशहूर कन्नड़ एक्टर एमएस उमेश का लिवर कैंसर से जूझने के बाद निधन हो गया है. TV9 कन्नड़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, एक्टर को पिछले महीने घर पर फिसलकर गिरने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. फिल्मी फ्रंट पर उन्हें वेंकट इन संकटा, गोलमाल राधाकृष्ण और दूसरी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता था. उनके निधन की खबर से इंडस्ट्री और उनके फैंस गहरे सदमे में हैं. सोशल मीडिया यूजर्स और इंडस्ट्री के साथियों ने अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है.

मशहूर एक्टर MS उमेश को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता

नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर-डायरेक्टर अनिरुद्ध जाटकर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर उन्हें दिल से श्रद्धांजलि दी. एक्टर की एक फोटो शेयर करते हुए, बाले बंगारा के डायरेक्टर अनिरुद्ध ने कन्नड़ में लिखा, जिसका मतलब है, "कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री के कॉमेडियन MS उमेश सर नहीं रहे."

केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने अपने X हैंडल (पहले Twitter) पर एक पोस्ट शेयर करके MS उमेश को श्रद्धांजलि दी. उनकी पोस्ट में लिखा है, "मशहूर ह्यूमर आर्टिस्ट श्री एम.एस.उमेश के निधन की खबर सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ. उमेश जो अपने फ्रेश ह्यूमर से दर्शकों को हंसी के समंदर में तैरा देते थे, एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री को बेहतर बनाया."

उन्होंने आगे कहा, "'गुरु शिष्यारू', 'हालू जेनु', 'अपूर्व संगमा' जैसी कई फिल्मों में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद, उनका जाना कन्नड़ आर्ट की दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है. श्रीयुता को हमेशा के लिए शांति मिले, और भगवान उनके परिवार और फैंस को यह दुख सहने की ताकत दे. ओम शांति."

कर्नाटक के MLA एमबी पाटिल ने लिखा, "कन्नड़ सिनेमा के मशहूर कॉमेडी आर्टिस्ट एम.एस. उमेश के गुजर जाने की दुखद खबर दिल तोड़ने वाली है. उनका आर्टिस्टिक करियर जो स्टेज से शुरू हुआ, सिनेमा और टेलीविजन तक फैला, जहां उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई और दर्शकों का दिल जीता. फिल्म गुल्ली माली राधाकृष्ण में "सीतापति" का उनका रोल यादगार है. एम.एस. उमेश की आत्मा को शांति मिले और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार और फैंस को यह दुख सहने की ताकत दें. #MSUmesh"

एम.एस. उमेश की जानी-मानी फिल्में

मशहूर एक्टर एम.एस. उमेश ने अपने एक्टिंग करियर में कई क्रिटिक्स द्वारा सराही गई फिल्मों में काम किया है. वह अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते थे. उनकी मशहूर फिल्मों में थप्पू थलंगल, किलाडी जोड़ी, मक्कला राज्य, कथा संगमा, अंता, गुरु शिष्यारू और दूसरी फिल्में शामिल हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Umesh Kannada Actor, Umesh Kannada Actor Passed Away, Umesh Kannada Actor Dies, Umesh Kannada Actor Movies, Ms Umesh Death, Aniruddha Jatkar Pays Tribute
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com