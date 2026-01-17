जितना सोचा था, उससे कहीं... रात में भारतीय ट्रेन में सफर करने से डर रही थी विदेशी महिला, अनुभव ने चौंका दिया

सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह भारत में रात के समय भारतीय रेलवे की ट्रेन में सफर करने का अनुभव बता रही है. इस महिला का नाम इनेस फारिया है, जो 25 साल की बैकपैकर हैं और दुनिया घूमने के लिए अपनी नौकरी छोड़ चुकी हैं. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो का टाइटल है- भारत में एक महिला के रूप में मेरी पहली रात की ट्रेन यात्रा. वीडियो में इनेस बताती हैं कि उन्हें पहले लग रहा था कि यह सफर काफी अव्यवस्थित और मुश्किल होगा, लेकिन असल अनुभव उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग निकला.

सफाई और सुविधाओं ने बदली धारणा

इनेस फारिया ने बताया कि ट्रेन में चढ़ते ही वह सफाई देखकर हैरान रह गईं. उनके मन में पहले से यह धारणा थी कि ट्रेन गंदी होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था. उन्होंने कहा, हमारे बड़े बैग्स की वजह से जगह थोड़ी कम थी, लेकिन हमें साफ चादरें और कंबल दिए गए. उन्होंने टॉयलेट को लेकर भी अपनी राय शेयर करते हुए कहा कि हालत उतनी खराब नहीं थी, जितनी उन्होंने पहले सोची थी. उनके मुताबिक ट्रेन कुल मिलाकर काफी साफ-सुथरी थी.

इनेस ने वीडियो में बताया कि पूरी रात यात्री शांत और सम्मानजनक व्यवहार कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें अच्छी नींद आई. उन्होंने कहा, मेरा अनुभव काफी अच्छा रहा और उम्मीद से कहीं बेहतर था. मैं पूरी रात बच्चे की तरह सोई.

सोशल मीडिया पर लोगों ने किया स्वागत

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया यूजर्स ने इनेस का खुले दिल से स्वागत किया और भारत की विविधता को महसूस करने की सलाह दी. एक यूजर ने लिखा, अच्छा लगा कि कोई सही बजट में हमारे देश की यात्रा कर रहा है. भारत आपका खुले दिल से स्वागत करता है. वहीं दूसरे यूजर ने सलाह दी, आप वंदे भारत ट्रेन भी ट्राई कर सकती हैं. एक अन्य ने मजाकिया अंदाज में लिखा, भारत में आपका स्वागत है. शोर, प्रदूषण, हॉर्न, भीड़, घूरती नजरों और सेल्फी को माफ कर दीजिए, उम्मीद है आप दोबारा जरूर आएंगी.

भारत की छवि पर सकारात्मक असर

इस वीडियो ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि कई बार भारत को लेकर बनाई गई धारणाएं वास्तविकता से काफी अलग होती हैं. इनेस फारिया का यह अनुभव भारतीय रेलवे और देश की मेहमाननवाजी की एक सकारात्मक तस्वीर पेश करता है.

