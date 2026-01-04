विज्ञापन
IND vs NZ: किस सुधार की जरूरत है? मोहम्मद शमी को फिर से नज़रअंदाज़ किए जाने पर इरफ़ान पठान ने अजीत अगरकर से पूछा सवाल

India squad for nz odi series: इरफ़ान पठान का मानना ​​है कि मार्च 2025 से इंटरनेशनल क्रिकेट न खेलने के बावजूद मोहम्मद शमी के पास अभी भी भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी का मौका है.

Irfan Pathan on India ODI Sqaud:
  • न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में मोहम्मद शमी को फिर से शामिल नहीं किया गया है
  • इरफान पठान ने कहा कि शमी ने 450 से अधिक अंतरराष्ट्रीय विकेट लिए हैं और टीम में वापसी की संभावना बनी हुई है
  • पठान ने शमी की फिटनेस पर सवाल उठाए जाने को गलत बताया और कहा कि उन्होंने पहले ही 200 ओवर फेंके हैं
Irfan Pathan on Mohammed Shami: न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. एक बार फिर मोहम्मद शमी का चुनाव टीम इंडिया में नहीं हुआ है जिसके कारण पूर्व क्रिकेटरों ने इस बारे में बात की है भारत के पूर्व दिग्गज इरफान पठान ने शमी के फिर से टीम में न चुने जाने पर अपनी राय दी है और माना है कि अभी भी शमी के लिए टीम में वापसी की उम्मीद खत्म नहीं हुई है. पठान ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर बात करते हुए कहा, "सबसे ज़्यादा चर्चा मोहम्मद शमी की हो रही है. उनका भविष्य क्या है? वह ऐसे नहीं हैं जो कल आए, कुछ मैच खेले और चले गए. उन्होंने 450-500 इंटरनेशनल विकेट लिए हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है.अगर आपने 400 से ज़्यादा विकेट लिए हैं और फिर आपको ड्रॉप कर दिया जाता है और आपकी फिटनेस पर सवाल उठाए जाते हैं,  तो ऐसा सबके साथ होता है. जब तक आप क्रिकेट खेलते हैं, आपको खुद को साबित करते रहना होगा".

पूर्व भारतीय गेंदबाज ने अपनी बात आगे ले जाते हुए कहा, 'लेकिन शमी पहले ही 200 ओवर फेंक चुके हैं, 200 ओवर फेंकने के बाद, अगर फिटनेस की बात है, तो फिटनेस तो पहले ही दिख चुकी है. और क्या सुधार चाहिए, यह तो सिर्फ़ सिलेक्शन कमेटी ही जानती है कि वे क्या सोच रहे हैं. अगर मैं उनकी जगह होता, तो मैं IPL खेलने जाता और धमाल मचा देता.  मैं नई गेंद लेता और उस लेवल पर परफॉर्म करता."

इरफान ने आगे कहा, " डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मेंस की बात होती है, लेकिन जब IPL आता है और आप अपनी पुरानी लय और फिटनेस दिखाते हैं, तो कोई भी आपको नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता, पूरी दुनिया आईपीएल देखती है. अगर आप वहां परफॉर्म करते हैं, तो आप स्क्वाड में अपनी जगह फिर से बना लेते हैं. मेरा मानना ​​है कि उनके लिए दरवाज़े बंद नहीं होने चाहिए."

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम
शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान; फिटनेस मंजूरी के अधीन), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जड़ेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जयसवाल

