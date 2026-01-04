'असंभव है', बांग्लादेश के T20 वर्ल्ड कप मैच शिफ्ट करने की कोशिश पर BCCI का आया रिएक्शन

Mustafizur rahman controversy: मुस्ताफिजुर रहमान के कोलकाता नाइट राइडर्स से बैन करने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड नेरात करीब 9:30 से बजे एक इमरजेंसी मीटिंग की जिसमें उन्होंने यह फैसला लिया है कि, टी-20 वर्ल्ड कप में खेले जाने वाले तीन से 4 मैच जो कोलकाता और मुंबई में होना है. उसे श्रीलंका में शिफ्ट कराने के लिए आईसीसी को पत्र लिखेगा. जिसके बाद अब बीसीसीआई की ओर से इस मुद्दे पर रिएक्शन सामने आया है.

हालांकि, BCCI के एक सूत्र ने ज़ोर देकर कहा कि टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ़ एक महीना बचा है, इसलिए जगह बदलना लगभग नामुमकिन है, सूत्र के अनुसार "आप किसी की मर्ज़ी और पसंद के हिसाब से मैच नहीं बदल सकते. यह लॉजिस्टिक्स के लिहाज़ से बहुत मुश्किल है. विरोधी टीमों के बारे में सोचिए, उनके हवाई टिकट, होटल बुक हो चुके हैं".

BCCI सूत्र ने आगे कहा, "साथ ही, सभी दिनों में तीन-तीन मैच हैं, जिसका मतलब है कि एक मैच श्रीलंका में है. ब्रॉडकास्ट क्रू भी है. इसलिए यह कहना आसान है, करना मुश्किल होगा." बता दें कि बांग्लादेश के चार लीग मैच वेस्ट इंडीज (7 फरवरी), इटली (9 फरवरी), इंग्लैंड (14 फरवरी) के खिलाफ कोलकाता में होंगे, जिसके बाद उनका आखिरी मैच नेपाल (17 फरवरी) के खिलाफ मुंबई में होना है. ऐसे में अब देखना है कि वेन्यू को शिफ्ट करने की मांग को लेकर आईसीसी क्या फैसला करता है.

बता दें कि BCCI के निर्देशों पर मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश बोर्ड ने चिंता जताई है कि भारत में बांग्लादेश के खिलाड़ी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं. दरअसल, शाहरुख खान की IPL फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने बांग्लादेश के लेफ्ट-आर्म पेसर को BCCI के आदेश के बाद रिलीज़ कर दिया, जिन्हें पिछले महीने अबू धाबी में हुई नीलामी में बोली की जंग के बाद 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा गया था.